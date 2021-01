Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.WhatsApp verschiebe die Einführung seiner neuen Datenschutzregeln nach Kritik und einer Abwanderung von Nutzern um mehr als drei Monate. Die neue Datenschutzrichtlinie solle nun erst vom 15. Mai an gelten, wie WhatsApp in einem Blogeintrag am Wochenende angekündigt habe. WhatsApp wolle die Zeit nutzen, um falsche Informationen und Missverständnisse rund um das Update auszuräumen.Laut WhatsApp gehe es bei den Änderungen vor allem darum, bessere Möglichkeiten für Kommunikation mit Unternehmen zu schaffen. An der so genannten Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, mit der Chat-Inhalte nur für die teilnehmenden Nutzer, aber nicht einmal für WhatsApp selbst im Klartext sichtbar seien, werde nicht gerüttelt. Es sei auch keine erweiterte Datenweiterleitung an Facebook vorgesehen. Außerhalb der EU würden einige WhatsApp-Nutzerdaten an Facebook zu Werbezwecken oder zur Verbesserung von Produkten fließen - allerdings bereits seit dem Jahr 2016.Mark Zuckerberg habe schon vor einiger Zeit den Plan vorgestellt, Facebook insgesamt verstärkt auf komplett verschlüsselte Kommunikation auszurichten. Auch sollten WhatsApp, der Facebook Messenger und die Chatfunktion von Instagram sich eine technische Plattform teilen. Aktuell würden die US-Regierung und mehr als 40 Bundesstaaten eine Zerschlagung Facebooks mit einer Abspaltung von WhatsApp und Instagram fordern. Eine gemeinsame technische Infrastruktur würde solche Vorhaben erschweren.WhatsApp sei mit mehr als zwei Milliarden Nutzern der weltweit erfolgreichste Chatdienst gefolgt vom Facebook Messenger (1,3 Milliarden). WeChat aus China komme auf 1,2 Milliarden User - vor allem dank der starken Position im abgeschotteten Heimatmarkt.Die Änderung der WhatsApp-AGBs komme nicht überraschend und entspreche dem langfristigen Plan von Facebook seine drei Plattformen Facebook, Instagram und WhatsApp zusammenzuführen und so ein gemeinsames Ökosystem mit positiven Synergieeffekten für Dienste und Nutzer zu schaffen.Dass jetzt ein Teil der WhatsApp-User abgewandert sei, sollte Facebook operativ nicht zu sehr schaden. Zum einen sei WhatsApp noch gar nicht monetarisiert, zum anderen würden viele abwanderungswillige Nutzer früher oder später auch aus anderen Gründen der Plattform den Rücken kehren. Schließlich sei noch angemerkt, dass viele der jetzt abgewanderten Nutzer durchaus wieder zu WhatsApp zurückkehren könnten, wenn sie das Angebot der Konkurrenzdienste nicht überzeugen sollte.Facebook bleibe ein Basisinvestment. Anleger an der Seitenlinie nutzen die Korrektur zum Neueinstieg, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.01.2021)