Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (17.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Es seien vor allem die kleinen Unternehmen, die aktuell unter der Coronakrise leiden würden und teilweise um ihre Existenz bangen müssten. Facebook wolle diesen nun mit 100 Millionen Dollar unter die Arme greifen.In einem Blog-Post habe der Social Media-Gigant am Dienstag geschrieben: "Wir wissen, dass ihr Geschäft aufgrund der COVID-19-Ausbruchs aktuell schwere Rückschläge hinnehmen muss. Daher bieten wir 100 Millionen Dollar an finanziellen Zuschüssen und Werbeanzeigen-Gutscheinen an, um in dieser schweren Situation zu helfen."Von dem Angebot sollten bis zu 30.000 Firmen in 30 Ländern profitieren. Dies entspräche rund 3.333 Dollar pro Unternehmen, die sich dafür direkt bei Facebook bewerben könnten.Facebooks Chief Operating Officer (COO) Sheryl Sandberg habe in einem Interview mit Bloomberg News am Montag gesagt, dass das Marketing schwer unter den Folgen des Virus leiden werde. "Das ist definitiv eine Ausnahmesituation. Die Marketing-Branche wird definitiv hart getroffen werden. Ich glaube keiner kann bislang einschätzen, wie groß das Ausmaß sein wird."Im Zuge des starken Ausverkaufs sei "Der Aktionär" zuletzt bei Facebook ausgestoppt worden. Anleger sollten die Facebook-Aktie weiter beobachten und sich auf einen möglichen Wiedereinstieg vorbereiten, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.03.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link