Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die FTC habe über ein Jahr gegen Facebook ermittelt - jetzt stehe laut dem "Wall Street Journal" ein Urteil fest. Facebook müsse fünf Milliarden zahlen. Eine Rekordstrafe, die den Tech-Giganten jedoch kaum ankratzen dürfte.Facebook habe sich bereits auf eine Strafe eingestellt und im April mitgeteilt, dass diese sich auf fünf Milliarden Dollar belaufen könnte. Die US-Handels- und Verbraucherschutzbehörde FTC habe im Zuge des Cambridge-Analytica-Skandals vor über einem Jahr eine Ermittlung eingeleitet.Die Datenanalyse-Firma, die im US-Wahlkampf auch für den späteren Präsidenten Donald Trump gearbeitet habe, habe Daten von Millionen von Nutzern bei Facebook abgreifen können. Seit der Affäre sei der Internetkonzern durch weitere Datenschutzverstöße noch tiefer in die Kritik geraten.Die Verbraucherschutzbehörde habe nun klären müssen, ob Facebook gegen eine Vereinbarung mit der FTC aus dem Jahr 2011 verstoßen habe. Damals habe sich der Konzern von Mark Zuckerberg verpflichtet, die Privatsphäre von Nutzerinnen und Nutzern zu schützen. Das jetzt laut Wall Street Journal ausgehandelte Bußgeld wäre das höchste, das die FTC je gegen ein Technologieunternehmen verhängt habe.Die Strafe entspreche nicht einmal einem Zehntel des Gewinns von Facebook von knapp 56 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr. Zudem sei wohl nicht nötig, dass Facebook sein Geschäftsmodell drastisch verändere und dadurch wirtschaftliche Einbußen erleide. Viele Drittanbieter seien bereits von der Datennutzung abgeschnitten worden. (Analyse vom 15.07.2019)Mit Material von dpaAFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link