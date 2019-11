Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (13.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Der US-Konzern habe am Dienstagabend seinen Zahlungsdienst namens Facebook Pay offiziell vorgestellt. Dort sollten die Bezahlfunktionen gebündelt werden und plattformübergreifend in allen Apps des Social-Media-Konzerns zur Verfügung stehen. Der US-Start erfolge jedoch zunächst mit einer abgespeckten Version. Später solle Facebook Pay dann auch bei Instagram und WhatsApp integriert werden und in weiteren Ländern an den Start gehen. Nach Unternehmensangaben würden bei Facebook Pay alle großen Kredit- und Debit-Karten sowie PayPal unterstützt. Dabei nutze man bestehende Infrastruktur und kooperiere mit anderen Payment-Diensten wie PayPal und Stripe.Die Facebook-Aktie stehe auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs". Dabeibleiben, rät Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.11.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: