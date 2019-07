Börsenplätze Facebook-Aktie:



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (24.07.2019/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Am Mittwoch nach US-Börsenschluss veröffentliche Facebook die Q2-Zahlen. Davor sei die Stimmung unter den Anlegern eingetrübt, denn gemeinsam mit den Zahlen sollte heute die Strafe der US-Handelsbehörde FTC von rund 5 Mrd. USD bekanntgegeben werden. Und es dürfte noch schlimmer kommen, denn das US-Justizministerium wolle untersuchen, ob große Online-Plattformen den Wettbewerb behindern würden. Namen seien nicht genannt worden, doch aus den erwähnten Bereichen - Websuche, soziale Medien, Online-Einzelhandel - werde klar, dass es auch um Facebook gehen dürfte.Doch das sei nicht alles. Gleichzeitig plane laut einem Bericht der "Washington Post" die FTC ihre Untersuchungen gegen Facebook auszuweiten. Es könnte deutlich dicker kommen als die aktuell erwartete Strafe von 5 Mrd. USD, auf die sich Facebook und die FTC nach dem Cambridge-Analytica-Skandal geeinigt haben sollten. Facebook habe vorsorglich 3 Mrd. USD für mögliche Strafzahlungen angesichts von Ermittlungen der US-Handelsbehörde FTC zurückgelegt.Trotz der regulatorischen Problemen bleiben würden die Analysten für die Facebook-Aktie bullish. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 218 USD und damit rund 8% über dem aktuellen Kurs. Tiefgreifende finanzielle Folgen hätten potenzielle Milliardenstrafen wohl nicht. Mögliche Auflagen für das Geschäft könnten dagegen Auswirkungen haben. Solange das Wachstum passe, könnten Anleger dabeibleiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.07.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link