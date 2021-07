Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

316,50 EUR +1,74% (28.07.2021, 21:37)



XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

315,25 EUR +2,12% (28.07.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

374,277 USD +1,76% (28.07.2021, 21:25)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (28.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" hält in einer aktuellen Aktienanalyse an der Kaufempfehlung für die Aktie des Online-Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) weiterhin fest.Der Social-Media-Riese Facebook werde heute Abend, 28. Juli, sein Zahlenwerk zum zweiten Quartal veröffentlichen. Gelinge es dem US-Unternehmen, die im Vorfeld hohen Markterwartungen an die Umsatz- und Gewinnentwicklung deutlich zu schlagen, dürfte die Facebook-Aktie auf ein neues Rekordhoch ausbrechen.Laut den Prognosen würden die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Analysten im zweiten Quartal 2021 mit einem Umsatzanstieg um 48 Prozent auf 27,8 Milliarden Dollar rechnen, bei einem Gewinnzuwachs von 67 Prozent auf 3,02 Dollar je Aktie gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Gleichzeitig solle die Zahl der täglich aktiven Nutzer im Facebook-Universum, zu dem auch WhatsApp und Instagram zählen würden, um acht Prozent auf 2,7 Milliarden User steigen. Bei den monatlich aktiven Nutzern erwarte der Analystenkosens über alle Sozialen Netzwerke hinweg ein Nutzerwachstum von zwölf Prozent auf 3,5 Milliarden Menschen.Nachdem die Facebook-Aktie am Dienstag mit einem Minus von rund 1,3 Prozent auf 367,71 Dollar aus dem Handel gegangen sei, habe sie am Dienstag zeitweise um knapp ein Prozent auf 371,92 Dollar zugelegt. Damit nähmen die Papiere wieder Kurs auf das am vergangenen Freitag markierte Rekordhoch bei 375,33 Dollar. Snap und Twitter zuvor bereits mit guten Zahlen aufgewartet hätten.Die Facebook-Aktie bleibt ein Kauf, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link