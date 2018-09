Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN US30303M1027 / WKN A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (28.09.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social Media-Anbieters Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Das soziale Netzwerk veröffentliche aktuelle Nutzerzahlen. Klar werde: Facebook dominiere das Stories-Format und degradiert Snap erneut. Aktuellen Zahlen zufolge würden Facebook und Messenger Stories mittlerweile über 300 Millionen täglich aktive User verfügen. Laut Unternehmensführung würden doppelte Posts auf beiden Plattformen aus der Statistik herausfallen.Snap habe nach Ansicht des AKTIONÄR keine Zukunft an der Börse.Doch auch von Facebook rate DER AKTIONÄR aufgrund der schwächelnden Umsatzdynamik Abstand zu halten. Auch wenn nach den soliden Userzahlen, die Aktie kurzfristig zulegen könne. Jedoch müsse der Konzern langfristig einen Weg finden, wie er neues Wachstum generieren könne. Die VR-Plattform Oculus sei hier ein aussichtsreicher Weg. Doch auch in der Monetarisierung Instagrams und des Story-Formats liegen Chancen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.09.2018)