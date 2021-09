Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Facebook.



Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

321,45 EUR +0,55% (10.09.2021, 09:13)



XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

320,45 EUR +0,28% (10.09.2021, 09:04)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

378,00 USD +0,11% (09.09.2021)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (10.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Online-Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Facebook habe am Donnerstag eine smarte Brille vorgestellt, mit der man Fotos und Videos aufnehmen könne. Mit der "Ray-Ban Stories" könne man auch Anrufe entgegennehmen oder Podcasts hören, da in den Brillenbügeln zwei Lautsprecher eingebaut seien, habe Facebook-Gründer Mark Zuckerberg angekündigt. Anders als die gescheiterten Google Glasses verfüge die Ray-Ban-Brille von Facebook nicht über einen Monitor.Die Facebook-Brille werde vorerst nur in Australien, den USA, Kanada, Irland, Italien und Großbritannien angeboten. Projektpartner bei den Ray-Ban Stories sei die italienische Luxottica-Gruppe, zu der Ray-Ban seit 1999 gehöre.In dem Brillen-Rahmen würden zwei nach vorne gerichtete 5-Megapixel-Kameras für die Aufnahme von Videos und Fotos stecken. Die Aufnahmen würden sich mit der App Facebook View auf dem Smartphone synchronisieren und in sozialen Netzwerken teilen lassen. Da die Bilder auch in der normalen Foto-App eines Smartphones gespeichert werden könnten, funktioniere das nicht nur mit den Diensten aus dem Facebook-Konzern, also Facebook selbst, Instagram und WhatsApp, sondern mit beliebigen Netzwerken wie Twitter oder Snapchat.Die Brille verfüge über eine physische Taste auf dem Bügel, um die Foto- oder Videoaufnahme auszulösen. Sie könne aber auch mit einem Sprachbefehl ("Hey Facebook, nimm ein Video auf") freihändig aktiviert werden. Zum Schutz der Privatsphäre leuchte neben der Kamera eine kleine weiße LED auf, wenn die Kamera ein Foto oder Video aufnehme. "Das ist mehr, als jedes Smartphone macht", habe Zuckerberg gesagt.Emil Jusifov von "Der Aktionär" rät bei der Facebook-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 10.09.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: