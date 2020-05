Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

210,95 EUR -0,82% (22.05.2020, 16:30)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

230,02 USD -0,59% (22.05.2020, 16:31)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (22.05.2020/ac/a/n)







Baltimore (www.aktiencheck.de) - Facebook-Shops Bedrohung für eBay und Etsy - AktiennewsIn den vergangenen Jahren hat sich Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) immer weiter in Richtung eines direkten E-Commerce-Angebots bewegt, sowohl B2C durch Instagram Checkout-Funktionen als auch C2C mit Facebooks Peer-to-Peer-Marktplatz, so die Experten von Legg Mason.Jetzt seien Facebook-Shops angekündigt worden. Dies könne den Markt durchaus verändern, schätze Erica Furfaro, Senior Research Analyst bei der Legg Mason-Boutique Clearbridge Investments. Diese Shops würden es kleinen Unternehmen ermöglichen, einfach und kostenlos einen Shop einzurichten, diesen Shop über alle Facebook-Anwendungen laufen zu lassen und den Benutzern die Möglichkeit zu geben, alle Funktionen inklusive Kaufabschluss zu nutzen, ohne die Website eines Drittanbieters besuchen zu müssen."Angesichts der Größe Facebooks sowohl in Bezug auf die Nutzer (2 Milliarden täglich aktive Nutzer weltweit) als auch auf kleine Unternehmen (160 Millionen Kleinunternehmen nutzen bereits kostenlose Facebook-Tools, um Kunden zu erreichen) sehe ich in diesem Produkt ein echtes Potenzial." Und zwar sowohl dabei, die Verbreitung des E-Commerce weiter zu beschleunigen als auch Verschiebungen in der E-Commerce-Landschaft zu bewirken.Börsenplätze Facebook-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:210,75 EUR -0,47% (22.05.2020, 16:48)