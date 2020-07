Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

208,75 EUR +0,65% (06.07.2020, 08:44)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

206,90 EUR (03.07.2020)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

233,42 USD -1,74% (02.07.2020)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (06.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Facebook: Schrecksekunde überstanden? - ChartanalyseVom starken Ausverkauf im Februar und März konnten sich die Aktien von Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) schnell wieder erholen und schon Mitte April über die Hürde bei USD 175,49 ausbrechen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Es sei eine rasante Aufholjagd gefolgt, die auch vor den ehemaligen Höchstständen bei USD 208,66 und 218,62 nicht Halt gemacht habe. Mitte Mai sei zudem das Rekordhoch bei USD 224,20 überwunden und in der Spitze ein neues Allzeithoch bei USD 245,18 erreicht worden. Dort sei es zuletzt allerdings zu einem heftigen Kursrutsch gekommen, der die Aktien innerhalb weniger Tage wieder an die Unterstützung bei USD 208,66 habe einbrechen lassen. Diese sei jedoch von den Bullen verteidigt worden und so zum Startpunkt für eine weitere Rally.Ausblick: Der Kaufimpuls der letzten Tage habe die Aktien von Facebook fast schon wieder an das neue Rekordhoch bei USD 245,18 geführt. Damit stehe der Wert jetzt jedoch einer Reihe von starken Widerständen gegenüber.Die Long-Szenarien: Um an das Rekordhoch zu steigen, müssten die Aktien von Facebook jetzt die Hürden bei USD 240,90 und 241,50 überwinden. Gelinge dies, könnte an der USD 245,18-Marke eine weitere Korrektur einsetzen, die durchaus wieder bis USD 224,20 zurückführen könne. Breche der Wert dagegen über das Rekordhoch auf Tagesschlusskursbasis aus, wäre mit einer Kaufwelle bis USD 265,00 zu rechnen. Mittelfristig wären darüber sogar Zugewinne bis USD 275,00 möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: