Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (30.06.2021/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB).Ein Richter in Washington habe am Montag (28.06.) Kartellklagen vom Dezember 2020 der Handelsbehörde FTC und von 46 US-Bundesstaaten zurückgewiesen. Ziel der Wettbewerbsklage sei die Zerschlagung von Facebook gewesen. Richter Boasberg habe die Klage jedoch mit der Begründung zurückgewiesen, dass diese schlecht vorbereitet gewesen seien und es an konkreten Belegen für die Marktmacht von Facebook fehle. Allerdings, während die Klage der Bundesstaaten komplett abgewiesen worden sei, habe der Richter der FTC 30 Tage Zeit eingeräumt, um eine bessere Begründung zu liefern. Aber auch unabhängig davon bedeute die Entscheidung aus Sicht von Jost keine Entwarnung für Facebook.Die US-Regierung unternehme derzeit große Anstrengungen, die Marktmacht der großen Technologiekonzerne zu beschränken. Neben Kartellklagen seien auch mehrere Gesetzesinitiativen - und zwar von Republikanern und Demokraten - zur Reformierung des Kartellrechts angestoßen worden. Die nun abgewiesene Klage könne daher als Signal verstanden werden, dass die Verantwortlichen hier mehr tun müssten als lediglich ein Hinweis auf Marktmacht zu geben. Nichtsdestotrotz habe die Facebook-Aktie mit einem Kursanstieg von in der Spitze +4,9%, einem neuen Allzeithoch und dem erstmaligen Überschreiten der Billionenmarke bei der Marktkapitalisierung, sehr positiv auf die Entscheidung reagiert.In Erwartung eines negativen Gesamtertrags (12 Monate) bewertet Markus Jost, Analyst von Independent Research, die Facebook-Aktie weiterhin mit "verkaufen". Das Kursziel werde von 280 USD auf 290 USD erhöht. Die regulatorischen Risiken für Facebook würden nach Erachten des Analysten trotz der abgewiesenen Klage in unveränderter Größe bestehen bleiben. (Analyse vom 30.06.2021)Börsenplätze Facebook-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:295,20 EUR -0,19% (30.06.2021, 11:46)