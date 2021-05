Börsenplätze Facebook-Aktie:



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (25.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Die Aktie des Social-Media-Giganten Facebook befinde sich weiterhin im Höhenflug. Allein gestern habe das Papier rund drei Prozent zugelegt. Damit sei auch das bisherige Rekordhoch bei 331,81 Dollar in greifbare Nähe gerückt. Die Rally dürfte weitergehen.Die relative Stärke der Facebook-Papiere hänge unmittelbar mit den positiven fundamentalen Aussichten des Unternehmens zusammen. Im Zuge der Wiedereröffnung der Wirtschaft würden Unternehmen verstärkt auf Werbung setzen.Dabei sollte das Werbegeschäft des Zuckerberg-Imperiums in den nächsten Monaten insbesondere von Kunden profitieren, die man im Bereich der Post-Corona-Profiteure einordnen würde. Beispielsweise Reise- und Eventveranstalter oder auch kleine Gastronomiebetriebe. Denn diese Unternehmen seien aufgrund der corona-bedingten Stilllegung ihrer operativen Geschäftstätigkeit in der Krisenzeit nun besonders auf Werbemaßahmen angewiesen, um ihre Kunden wieder auf ihre Dienste aufmerksam zu machen.Im Kontext dieser guten Perspektiven überrasche es nicht, dass die Analysten laut "Bloomberg" durchgehend bullish für die Facebook-Aktie seien. Insgesamt würden aktuell 49 Experten die Aktie zum Kauf empfehlen, sechs seien neutral und nur zwei seien für das Papier bearish gestimmt. Das durchschnittliche Kursziel liege dabei bei 382,92 Dollar. Das entspreche einem Kurspotenzial von knapp 20 Prozent.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Facebook.