Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.



Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.



Hinweis auf potenzielle Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Die Börsenmedien AG hat mit Morgan Stanley als Emittent des Finanzinstruments eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach die Börsenmedien AG Morgan Stanley eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley Vergütungen.



Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

210,25 EUR -0,71% (22.05.2020, 09:14)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

212,70 EUR (21.05.2020)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

231,39 USD +0,62% (21.05.2020)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (22.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.In der öffentlichen Wahrnehmung befinde sich Facebook seit dem Datenskandal 2018 in einer Krise. Das operative Geschäft des Internet-Riesen habe jedoch bis heute keinen Schaden genommen. Ganz im Gegenteil: Facebook übertreffe nahezu in jedem Quartal die Erwartungen und wachse nach wie vor sehr stark. Nun scheine dies auch der Markt zu erkennen und lasse die Aktie aus einer langjährigen Konsolidierungszone auf ein neues Allzeithoch ausbrechen.Als Trigger für den charttechnischen Ausbruch habe in erster Linie die Nachricht gedient, dass der Tech-Gigant eigene Online-Shops plane, welche Händler unkompliziert über eine neue Funktion erstellen könnten. Dazu komme mit "Live Shopping" die Möglichkeit, Waren in einem Video-Livestream zu verkaufen.Schon vor der Ankündigung, eigene Online-Shops anbieten zu wollen, habe Facebook mitten in der Corona-Krise durch eine Reihe von innovativen Projekten geglänzt. Unter anderem habe Facebook das Video-Chat-System "Portal TV" und das Videokonferenzsystem "Messenger Rooms" eingeführt, habe eine Gaming-Plattform angekündigt und die Instagram-Plattform um neue Funktionen erweitert.Erwähnenswert sei auch Facebooks Initiative zum Bau eines massiven Unterseekabels um Afrika, damit mehr als 1,3 Milliarden Einwohner des Kontinents Zugang zum Internet bekämen. Für Facebook würden sich dadurch gewaltige Erschließungspotenziale im afrikanischen Markt eröffnen.Für großes Aufsehen habe vor Kurzem die milliardenschwere Beteiligung bei Jio Platforms gesorgt, der Telekom-Tochter des indischen Ölmultis Reliance Industries. Der Deal mit Jio sei ein weiteres Puzzlestück für Mark Zuckerberg im Kampf um mehr Anteile am globalen E-Commerce. Daneben liefere die zunehmende Präsenz im indischen E-Commerce neue Nutzer für die bestehenden Plattformen.In der Corona-Krise zeige Facebook, zu welch einer großen Innovationskraft es fähig sei. Der charttechnische Ausbruch sei eine logische Folge, die diese Innovationsoffensive und die starke Geschäftsentwicklung untermauere. In diesem Zusammenhang scheinen die kurzfristig sinkenden Werbeerlöse eher eine Randnotiz zu sein.Facebook bleibt ein Basisinvestment, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: