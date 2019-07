XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc.(ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (29.07.2019/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse der DZ BANK:Der vergangene Mittwoch stand ganz im Zeichen von Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB), so Steffen Droemert, Wirtschaftsjournalist bei menthamedia, in einer aktuellen Veröffentlichung der DZ BANK.Vor Börseneröffnung habe der Techkonzern bekannt gegeben, einem Vergleich mit der US-Aufsichtsbehörde Federal Trade Commission (FTC) in Höhe von 5 Mrd. US-Dollar zuzustimmen. Facebook werde eine Reihe von Datenschutzverstößen vorgeworfen, unter anderem die unerlaubte Weitergabe von Nutzerdaten an die Analysefirma Cambridge Analytica während des US-Präsidentschaftswahlkampfes. Damals habe Cambridge Analytica Zugriff auf persönliche Informationen von 87 Mio. Facebook-Usern gehabt, ohne davor deren Zustimmung eingeholt zu haben. Neben der Milliardenstrafe habe die FTC dem sozialen Netzwerk noch weitere Auflagen und verschärfte Datenschutzkontrollen auferlegt.Wenige Stunden später, nach Börsenschluss, habe Facebook die Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Eine Zahlung in Höhe von 5 Mrd. US-Dollar gehe natürlich auch an dem Techriesen nicht spurlos vorüber. So habe die Strafe das Ergebnis um 2 Mrd. US-Dollar belastet - 3 Mrd. US-Dollar seien bereits im ersten Quartal zurückgelegt worden. Zudem habe es noch Rückstellungen in Höhe von 1,1 Mrd. US-Dollar für mögliche Steuerzahlungen gegeben. Insgesamt habe der Gewinn letztendlich 2,6 Mrd. US-Dollar betragen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sei dies ein Rückgang um fast 50% - ohne Strafzahlungen und Rückstellungen wäre das operative Ergebnis höher ausgefallen. Der Gewinn pro Aktie habe ohne Sonderposten 1,99 US-Dollar betragen und sei somit höher ausgefallen als von den Analysten prognostiziert. Mit einem Plus von 28% auf 16,9 Mrd. US-Dollar habe der Umsatz ebenfalls über den Erwartungen gelegen.Immer wieder gebe es kritische Stimmen zur Zukunft von Facebook. Die Datenskandale könnten beispielsweise dazu beitragen, dass sich mehr Menschen von dem sozialen Netzwerk abwenden würden. Die jüngst vorgelegten Zahlen würden allerdings eine andere Sprache sprechen. So sei die Zahl der mindestens einmal pro Tag aktiven User von 1,56 Mrd. im ersten Quartal auf 1,59 Mrd. angewachsen. Das größte Wachstum sei dabei in Asien zu beobachten. Vor allem die jüngere Generation setze zunehmend auf die beiden zu Facebook gehörenden Anwendungen Instagram und WhatsApp.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: