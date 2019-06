Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

165,92 EUR +0,52% (27.06.2019, 11:53)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

187,66 USD -0,62% (26.06.2019, 22:15)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (27.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Facebook: Libra-Pläne sorgen für Begeisterung - AktienanalyseDie Gerüchteküche brodelte seit Wochen, nun ist es offiziell: Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) wird eine eigene Kryptowährung mit dem Namen Libra ins Leben rufen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Ähnlich wie der Bitcoin basiere Libra auf der so genannten Blockchain-Technologie. In der Anfangszeit dürfte das Digitalgeld vor allem für Überweisungen zwischen verschiedenen Währungen eingesetzt werden. Damit würde Libra mit Diensten wie Western Union oder MoneyGram konkurrieren, die für internationale Überweisungen hohe Gebühren verlangen würden. So solle man Libra-Überweisungen zum Beispiel direkt in Facebooks Chatdiensten WhatsApp und Messenger ausführen können. Mit einer Verknüpfung zum Bankkonto sollten Libra auch direkt auf dem Smartphone in andere Währungen umgetauscht werden können. Die Vision sei aber, Libra schließlich zu einem vollwertigen Zahlungsmittel für alle Situationen zu machen.Um das große Ziel einer digitalen Vollwährung zu erreichen, habe Facebook eine Allianz geschmiedet, die "Libra Association". Unter den aktuell 28 Mitgliedern seien die Finanzdienstleister Visa, MasterCard, PayPal und Stripe, was die Integration in Bezahlsysteme erleichtern dürfte. Mit an Bord seien auch Vodafone und eBay, die Reisebuchungs-Plattform Booking.com sowie der Musikstreaming-Dienst Spotify und die Fahrdienst-Vermittler Uber und Lyft. Zum Libra-Start im Jahr 2020 hoffe er auf mehr als 100 Mitglieder, habe der für das Projekt zuständige Facebook-Manager David Marcus gesagt.Anders als klassische Digitalwährungen wie der Bitcoin solle Libra ohne größere Kursschwankungen auskommen. Dazu solle die Facebook-Währung an einen internationalen Währungskorb gekoppelt werden. Während Kritiker meinen würden, Facebook setze mit Libra seine unkontrollierte Expansion fort, würden sich Analysten begeistert von dem Projekt zeigen. Auch die Experten vom "ZertifikateJournal" sehen in den Libra-Plänen einen Trigger, um wieder in die Aktie einzusteigen. Die Facebook-Aktie sei Richtung Allzeithoch unterwegs. (Ausgabe 25/2019)Börsenplätze Facebook-Aktie:Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:166,52 EUR +0,28% (27.06.2019, 11:14)