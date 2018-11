Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

122,00 EUR +0,01% (19.11.2018, 10:48)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

USD 139,53 -3,00% (16.11.2018, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (19.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social Media-Anbieters Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Es habe Jahre gegeben, da habe Mark Zuckerberg nichts falsch machen können: Facebook sei unaufhörlich gewachsen und die Menschen und Anleger hätten den Milliardär für seinen Geschäftssinn und seine Vision einer vernetzten Gesellschaft gefeiert. Von dieser Euphorie sei 2018 nichts übrig geblieben - mit Folgen nicht nur für die Facebook-Aktie.Facebook habe nicht nur ein Problem im operativen Geschäft, sondern auch mit seinem Image. Schaffe es Zuckerberg nicht, das Ruder herumzureißen, könnte der US-Konzern zukünftig Probleme beim Anheuern von Talenten bekommen. Wer wollesich schließlich schon für seinen Arbeitgeber schämen? Die Facebook-Aktie sei in einem intakten Abwärtstrend. Anleger sollten daher vorerst die Finger von dem Papier lassen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:121,89 EUR -0,29% (19.11.2018, 11:09)