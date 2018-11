Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (30.11.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Social Media-Anbieters Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.MySpace, ICQ oder StudiVZ - sie alle hätten ein klassisches Phänomen im Internet erlebt. Erst seien die jungen Nutzer abgewandert, dann sei der Rest der Nutzer gefolgt und dann seien die Plattformen in der Bedeutungslosigkeit versunken. Und ja: Facebook passiere jetzt das gleiche.Facebook habe aus den Fehlern seiner Vorgänger gelernt. Mit WhatsApp und Instagram habe der Konzern gleich zwei Plattformen zugekauft, welche die abgewanderten Jugendlichen auffangen würden. Laut einer Studie des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest, in der Jungen und Mädchen im Alter von 12 bis 19 Jahren aus Deutschland nach ihrem Lieblingsinternetangebot befragt worden seien, habe Facebook zwar deutlich an Popularität verloren, Instagram habe dagegen zugelegt. Doch das könne das Unvermeidliche nur abbremsen.Denn Instagram mit mittlerweile über einer Milliarde Nutzern sollte 2018 schätzungsweiße 6,84 Werbedollar pro Nutzer (ARPU = Average Revenue Per User) erwirtschaften (Gesamtwerbeumsatz laut Statista für 2018 6,84 Mrd. USD). Laut den Geschäftsberichten hätten alle Facebook-Plattformen dagegen durchschnittlich 6,09 USD pro Facebook-Nutzer im letzten Quartal erwirtschaft. Bei den Umsätzen würden Instagram und Co eingerechnet - bei den Nutzern dagegen nicht.Interessant sei, wie Facebook hier die Berechnungsgrundlage seiner Kennzahlen beliebig anpasse und damit künstlich aufblähe. Auf 2018 gerechnet, läge laut der Facebook-Berechnung das ARPU bei einem Gesamtumsatz des Konzerns von 55,29 Mrd. USD und geschätzten 2,3 Mrd. Facebook-Nutzern zum Jahresende bei etwa 24,04 USD.21,06 USD seien dabei etwas entfernt von den 24,04 USD, die der Konzern in seinen Quartalsberichten berechnen sollte. Doch das wirklich entscheidende sei der Abstand von 21,06 USD zu den 6,84 USD, die Instagram erlösen dürfte. Dieser massive Abstand zeige, wie viel Unterschied in Sachen Erlöskraft zwischen Facebook und Instagram liege.Die einzig entscheidende Frage sei jetzt: Könne Instagram so rasant wachsen, dass das schwächelnde Wachstum der Hauptplattform ausgeglichen werde? "Der Aktionär" sei davon nicht überzeugt - und die Facebook-Führung scheinbar auch nicht, da sie die Wachstumserwartungen der Investoren seit mehreren Quartalen versuche, abzudämpfen.Das große Problem: Instagram werde künftig nicht noch schneller wachsen und bei Facebook sollte sich der schwächelnde Nutzertrend in den wirtschaftlich wichtigen Ländern noch beschleunigen. Würden diese beiden Trends noch weiter auseinanderdriften, sollte klar sein, was blühe: von Jahr zu Jahr schwächeres Wachstum.Die Tage für Facebook als Wachstums-Aktie sind gezählt, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Das zeige der Chart, das zeige die Bilanz und das sage die Unternehmensführung. Die Aktie müsse neu bewertet werden. Dass Facebook jedoch wie seine Vorgänger fast komplett von der Bildfläche verschwinde, möge für die Plattform in den kommenden Jahren vorstellbar sein, für den Konzern dank Instagram und WhatsApp sicherlich nicht. (Analyse vom 30.11.2018)