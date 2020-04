Börsenplätze Facebook-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Nach der Kritik von Seiten der Regierungen und Notenbanken, unternehme der US-Konzern nun den Versuch, der Digitalwährung Libra ein neues Gesicht zu verleihen. Die Änderungen würden darauf zielen, die regulatorischen Hindernisse, welche bei der Einführung von Libra im Wege stünden, weitgehend zu entschärfen.Ursprünglich sei geplant gewesen, dass Libra mit einem Korb aus verschiedenen Währungen und Staatsanleihen abgesichert werde. Jetzt solle es auch Libra-Einheiten geben, die fest an einzelne nationale Währungen gekoppelt seien. Zudem seien die Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung verbessert worden, habe die Libra Association am Donnerstag mitgeteilt. So solle der Kreis der Teilnehmer am Libra-System strikter eingeschränkt werden. Nach den neuen Plänen solle es in der Zukunft zwar eine universelle Libra-Währung geben. Sie wäre jedoch nur von den an einzelne Währungen gebundenen Coins abgeleitet.Mit den Änderungen an Libra gehe der US-Konzern auf die Behörden zu und versuche schon im Vorfeld der Einführung die regulatorischen Hindernisse zu beseitigen. Sollte es Facebook gelingen, mit dem neuen Konzept die Einwände auszuräumen, könnte Libra doch noch ein Erfolg werden. Dies könnte der Facebook-Aktie einen zusätzlichen Schub verleihen. Für den "Aktionär" bleibe Facebook ein Basisinvesment. Anleger, die noch nicht investiert seien, könnten die Korrektur zum Einstieg nutzen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.04.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link