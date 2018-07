XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (26.07.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach den Zahlen von Facebook sei es zu einem massiven Einschlag (-20%) bei der Facebook-Aktie gekommen. Die Zahlen für das 2. Quartal hätten die Erwartungen im Wesentlichen getroffen. Das sei laut dem Aktienprofi schon nicht toll gewesen: Nach dem vorherigen Anstieg hätte da sicherlich ein bisschen mehr kommen dürfen. Entscheidend sei aber der Conference Call gewesen. Da habe Facebook gesagt, dass man verschiedene Maßnahmen eingeleitet habe, um u. a. die Umgebung sicherer zu machen und die Privatsphäre der Nutzer zu schützen. Das Ganze werde aber dafür sorgen, dass Facebook in den kommenden Quartalen und vielleicht auf die Jahre hinaus Probleme bei den Margen bekommen werde. Hinzu komme, dass sich das Wachstum abschwächen werde. Man rechne beim Umsatzwachstum mit einem Minus im höheren einstelligen Prozent-Bereich.Es gebe also bei Facebook eine schlechte Nachricht nach der anderen, fasse der Börsenexperte zusammen. Facebook habe wohl einen gewissen Sättigungsgrad erreicht und man müsse jetzt versuchen, neue Umsatzquellen anzustechen.Aussagen, dass die Ergebnisse auf Jahre hinaus belastet werden, sind genau das, was die Anleger nicht hören wollen, deswegen ist die Facebook-Aktie so massiv eingebrochen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 26.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: