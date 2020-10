Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Wenige Tage vor der US-Präsidentenwahl hätten die Republikaner die Chefs von Facebook, Twitter und Google unter Druck gesetzt, um lockerere Regeln für Amtsinhaber Donald Trump zu erzielen. In einer Anhörung im US-Senat hätten sie den Plattformen vorgeworfen, konservative Ansichten zu unterdrücken und hätten mit schärferen Gesetzen gedroht. Facebook-Chef Mark Zuckerberg habe sich in der Anhörung im Handelsausschuss des Senats offen für behutsame Änderungen an der Regel gezeigt.Zuckerberg setze offensichtlich auf Kooperationen mit dem US-Staat. Im Kontext des drohenden Zerschlagungsprozesses erscheine diese Strategie sinnvoll zu sein. Anleger sollten sich von den politischen und regulatorischen Risiken für Facebook nicht beunruhigen. "Der Aktionär" gehe davon aus, dass Facebook trotz der besagten Risiken noch auf lange Sicht eine Cashmaschine mit einer herausragenden Marktstellung bleibe und empfehle investierten Anlegern ihre Gewinne laufen zu lassen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.10.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Facebook.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: