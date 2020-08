Börsenplätze Facebook-Aktie:



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (27.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Riesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Zu den großen Überfliegern in der Coronakrise gehöre fraglos der Tech-Gigant Facebook. Das Unternehmen glänze durch sein gesundes operatives Geschäft sowie seine Finanz- und Innovationkraft. Auch die Aktie kenne bisher kein Halten und eile von einem Rekordhoch zum nächsten. Nun hätten die Bullen eine weitere magische Chartmarke geknackt.Innerhalb der letzten drei Tage habe das Facebook-Papier rund 14 Prozent zugelegt. Allein gestern habe ein Kursplus von 8,22 Prozent zu Buche gestanden. Für ein Unternehmen in dieser Größe sei so ein zügiger Kursanstieg im zweistelligen Prozentbereich schlicht phänomenal. Noch erstaunlicher sei, dass die Facebook-Bullen quasi auf Anhieb die runde Marke bei 300 Dollar geknackt hätten. Chapeau!Als Kurstrigger für die Rally habe wohl der Launch von neuen E-Commerce-Features auf der Facebook- und Instagram-App gedient. Die Einführung der Facebook-Shops sorge schon länger für Euphorie bei Anlegern. Denn langfristig biete sich für Facebook damit die Perspektive, nicht nur über Werbung, sondern auch über Verkaufsprovisionen zu verdienen und im E-Commerce-Markt Platzhirsche wie Amazon oder eBay anzugreifen."Der Aktionär" bleibe bei seiner bullishen Einschätzung für Facebook. Anleger an der Seitenlinie können jederzeit zugreifen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur Facebook-Aktie. Investierte würden kein Stück aus der Hand geben. (Analyse vom 27.08.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link