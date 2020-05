Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (18.05.2020/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Facebook: Aufwärtstrend intakt - ChartanalyseDie Aktien von Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) konnten seit dem Verlaufstief bei USD 137,10 vom 18. März eine kräftige Aufwärtsbewegung hinlegen, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Was zunächst noch als normale Bärenmarktrally nach dem Coronavirus-Crash ausgesehen habe, habe sich im weiteren Verlauf zu einem neuen Aufwärtstrend entwickelt. Das erste frühe Stärkesignal sei mit der Eroberung des 50er EMA bei USD 177,90 am 22. April geliefert worden. Kurz darauf sei den Aktien am 27. April auch die Eroberung des 200er EMA bei USD 186,00 gelungen.Damit habe sich die Lage für die Aktien auch langfristig wieder aufgehellt. Es sei dann auch ein direkter weiterer Anstieg bis zum Verlaufshoch bei USD 215,27 am 12. Mai gefolgt. In diesem Bereich befinde sich ein langfristiger Widerstand, an dem die Aktien zunächst nicht weiter gekommen seien. Es sei ein kurzer Rücksetzer bis USD 200,69 am 14. Mai gefolgt. Am 15. Mai sei es aber direkt zum nächsten Anstieg gekommen. Die Aktien seien mit einem Plus von 1,97% bei USD 210,88 aus dem Handel gegangen.Ausblick: Die Aktien von Facebook würden sich in einem klaren Aufwärtstrend befinden und sowohl über dem 50er als auch über dem 200er EMA notieren. Ein deutliches Stärkesignal.Die Short-Szenarien: Die Aktien könnten das Hoch vom 12. Mai bei USD 215,27 nicht mehr überschreiten und würden vorher schon wieder nach unten abdrehen. Werde dann auch noch das Verlaufstief vom 14. Mai bei USD 200,69 nach unten durchbrochen, dürfte sich die Abwärtsdynamik schnell erhöhen und der Bereich um USD 190,00 angesteuert werden, wo aktuell sowohl der 50er EMA als auch der 200er EMA verlaufen würden. Darunter würde sich die Lage auch langfristig wieder eintrüben und ein Rücklauf zum Verlaufstief bei USD 137,10 möglich werden. (Analyse vom 18.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: