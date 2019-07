Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nach-folgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.



Der Hype um Virtual Reality sei deutlich abgeflacht. Berechtigter Kritikpunkt: Es gebe keine wirklichen Spielekracher für Oculus und Co. Doch neue Investitionen von Facebook könnten das bald ändern.Laut einem Bericht von The Information plane Facebook aktuell nicht nur den Zukauf eines Spielestudios, sondern wolle zusätzlich andere Franchises in die virtuelle Realität bringen.Für zwei Spielereihen seien laut den Quellen die Verträge bereits unterzeichnet: Für "Assassin's Creed" und "Splinter Cell" - beides Titel von Ubisoft. Facebook-CEO Mark Zuckerberg solle bei den Deals persönlich beteiligt gewesen sein.Facebook habe Oculus bereits 2014 für zwei Milliarden Dollar übernommen, um sich für die VR-Zukunft zu rüsten. Die in diesem Jahr erschienene Oculus Quest koste 399 Dollar und brauche keinen externen Rechner. Allein in den ersten zwei Wochen sollten die Spieler über fünf Millionen Dollar für Software ausgegeben haben.Der Erwerb von Exklusivrechten und womöglich eines Entwicklerstudios zeige: Facebook sei auf der Suche nach neuen Umsatzquellen. Das Kerngeschäft der sozialen Netzwerke dominiere die Bilanz und sei in den vergangenen Monaten vermehrt in den Fokus der Regulierungsbehörden geraten.Eine sinnvolle Diversifizierung angetrieben durch Neuinvestitionen sei daher positiv zu werten. Im Bereich VR ist der Grundstein für ein erfolgreiches neues Geschäftsfeld bereits gelegt, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.07.2019)