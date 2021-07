Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

315,25 EUR +1,33% (28.07.2021, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

315,25 EUR +2,12% (28.07.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

358,90 USD -2,42% (28.07.2021, 23:27)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (28.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Online-Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Facebook habe im zweiten Quartal starke Quartalszahlen abgeliefert und die Erwartungen der Analysten klar übertroffen. Allerdings würden nach dem Bericht die Sorgen der Anleger überwiegen - und das mit gutem Grund.Erneut habe Facebook im zweiten Quartal seine Umsätze kräftig steigern können. Die Erlöse hätten um 56 Prozent auf 28,6 Milliarden Dollar zugelegt - Analysten hätten nur 27,8 Milliarden Dollar erwartet. Auch der Gewinn je Aktie von 3,61 Dollar habe über den Schätzungen der Wall Street von 3,02 Dollar gelegen.Ebenfalls besser als erwartet sei der Nutzerzuwachs ausgefallen. Über alle Plattformen (Facebook, Instagram und WhatsApp) hinweg sei die Zahl der monatlich aktiven Nutzer auf 3,51 Milliarden Dollar gestiegen - erwartet worden seien nur 3,50 Milliarden. Auf der Hauptplattform Facebook seien die MAUs um sieben Prozent auf 2,90 Milliarden angewachsen.Anleger sollten sich jedoch nicht an die Beschleunigung des Umsatzwachstums von 48 Prozent im vorangegangene Quartal auf nun 56 Prozent gewöhnen. Das Management habe gewarnt, dass man im dritten und vierten Quartal eine deutliche Abschwächung der Wachstumsraten erwarte.Die klaren Worte des Facebook-Finanzchefs hätten die Anleger sichtlich verunsichert. Die Facebook-Aktie sei nach der Zahlenveröffentlichung über 4,5 Prozent eingebrochen. Anleger sollten sich von dieser ersten nachbörslichen Reaktion jedoch nicht überwältigen lassen, denn bereits Ende April habe Facebook im Rahmen des Q1-Berichtes vor einem sich deutlich abschwächenden Wachstum gewarnt. Vorerst gelte es abzuwarten, was die Quartalskonferenz und die morgigen Analystenkommentare mit sich bringen würden. Anleger sollen die Facebook-Aktie halten, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link