Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

153,32 EUR - +0,77% (03.08.2018, 11:38)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

176,37 USD +2,75% (02.08.2018, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (03.08.2018/ac/a/n)



Fulda (www.aktiencheck.de) - Facebook -Aktienanalyse von JS Capital:Die Experten von JS Capital nehmen in ihrem aktuellen Newsletter zum Multi-Asset-Fonds MS Global One die Aktie des sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Die Zahlen von Facebook hätten bei den Anlegern dagegen für eine herbe Enttäuschung gesorgt. Die Folgen des Datenskandals und die verschärften Datenschutzbestimmungen in der EU hätten das weltweit größte soziale Netzwerk in besonderem Ausmaß gebeutelt. Der Umsatz sei im zweiten Quartal zwar um 42% auf 13,23 Mrd. Dollar gestiegen. Analysten hätten aber mit 13,36 Mrd. Dollar mehr erwartet. Auch beim wichtigen Nutzerwachstum sei Facebook hinter den Erwartungen zurückgeblieben: Die Zahl sei auf 2,23 Mrd. User gestiegen. Erwartet worden seien 2,25 Mrd. Die schwachen Quartalszahlen und der trübe Ausblick von Finanz-Chef David Wehner, dass die notwendigen Investitionen in Datensicherheit die Margen in den kommenden Quartalen belasten würden, hätten der Facebook-Aktie binnen weniger Handelstage knapp 20% gekostet.Facebook besitze mit Instagram und WhatsApp die drei gefragtesten Social-Trading-Plattformen. Mit 2,5 Mrd. "Kunden" weltweit werde der Konzern noch sehr viel Geld verdienen.Die Facebook-Aktie habe nach dem kräftigen Kursverlust die untere Grenze des Aufwärtstrendkanals erreicht. Gelinge der Aktie hier eine Stabilisierung, könnte es aus technischer Sicht wieder nach oben gehen. Ansonsten trübt sich das Chartbild ein, so die Experten von JS Capital. (Ausgabe August 2017)