Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

211,65 EUR +0,45% (13.07.2020, 22:26)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

207,85 EUR -1,35% (13.07.2020, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

240,93 USD +0,27% (13.07.2020, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (16.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetriesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Das soziale Videonetzwerk TikTok habe in der Coronakrise einen riesigen Zulauf von jungen Nutzern bekommen. Die Geschäftsidee sei dabei genauso genial wie simpel: Mit TikTok könne man 15-Sekunden-lange Clips aufnehmen und diese mit Spezialeffekten und Musik hinterlegen. Nun wolle Facebook dieser Erfolgsgeschichte ein für allemal ein Ende setzen. Und dafür habe der Tech-Riese gute Gründe. TikTok sei zuletzt massiv in der Kritik gestanden, Nutzerdaten an die chinesische Regierung weitergegeben zu haben.Laut dem Nachrichtensender CNBC stehe Facebook kurz vor der Einführung des Kurzvideo-Dienstes "Instagram Reels" in mehr als 50 Ländern - darunter USA, Großbritannien und Japan. Weitere Länder sollten folgen. Die Testphase von "Reels" solle bereits in Brasilien, Deutschland und Frankreich anlaufen. "Reels" solle TikTok-ähnliche Funktionen anbieten und auf der Instagram-Plattform verfügbar sein.Aktuell würden mehrere Länder erwägen, TikTok aufgrund des Umgangs des Unternehmens mit Nutzerdaten zu verbieten - darunter auch USA, Australien und Großbritannien. In Indien sei TikTok bereits verboten worden. Facebook lege damit dem aufstrebenden chinesischen Unternehmen den Finger in die Wunde. Zeitgleich schaffe der US-Konzern damit die Grundlage für weiteres Wachstumspotenzial bei jungen Nutzern und Teenagern.Mit mehr als 1 Mrd. Nutzern aus über 150 Ländern sei TikTok innerhalb kurzer Zeit zu einem Big Player im Bereich der sozialen Medien aufgestiegen. Gehe man nun davon aus, dass große Teile dieser Nutzergruppe in Ländern außerhalb Chinas zu Instagram abwandern würden, könnte dies weitere riesige Wachstumsimpulse beim Tech-Giganten freisetzen und viele mittel- bis langfristigen Analystenschätzungen für Facebook als zu konservativ ad absurdum führen. Facebook bleibe ein absolutes Basisinvestment, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.07.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link