198,18 EUR +0,05% (30.07.2020, 22:26)



197,46 EUR +0,39% (30.07.2020, 17:35)



234,50 USD +0,52% (30.07.2020, 22:00)



US30303M1027



A1JWVX



FB2A



FB



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (31.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetriesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Der Social-Media-Gigant habe heute seine Zahlen zum abgelaufenen zweiten Quartal vorgelegt und die Analystenerwartungen förmlich pulverisiert. Die erleichterten Anleger hätten die Zahlen mit einem wahren Kursfeuerwerk gefeiert.Das Unternehmen habe von einer Normalisierung des Nutzerwachstums und -engagements gesprochen, da die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus in der letzten Zeit, insbesondere in den entwickelten Ländern, wo Facebook besonders stark vertreten sei, nachgelassen hätten.Facebook habe wahrlich starke Zahlen vorgelegt und auf ganzer Linie überzeugt. Offensichtlich laufe das Zuckerberg-Imperium in Krisenzeiten zur Höchstform auf. Besonders beeindruckend sei gewesen, dass der Social-Media-Marktführer bei den Nutzerzahlen wieder deutlich habe zulegen können. Facebook bleibe ein absolutes Basisinvestment, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.07.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link