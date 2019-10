Börsenplätze Facebook-Aktie:



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (14.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Facebooks Allianz für die umstrittene Digitalwährung Libra bröckele weiter. Nach PayPal seien am Wochenende nun weitere wichtige Partner wie MasterCard, Visa, eBay und Stripe abgesprungen.US-Medien zufolge habe der massive regulatorische Widerstand seitens Politikern und Zentralbanken Bedenken im Kreis der Libra-Partner ausgelöst. Für Montag sei eine wichtige Sitzung zur weiteren Zusammenarbeit in der Libra Association mit Sitz in der Schweiz geplant, die die Digitalwährung verwalten solle.Der Ausstieg von MasterCard und Visa treffe das Projekt hart, da die weltbekannten Branchengrößen mit ihrer Infrastruktur eine wichtige Schnittstelle zur klassischen Finanzwelt bieten würden. Anleger sollten die Probleme rund um Libra jedoch kaum tangieren. Das monetäre Langfrist-Potenzial von Libra dürfte von Analysten nicht in die Schätzungen der nächsten zwei Jahre eingeflossen sein. Umsatz und Gewinne seien aktuell nicht vom Erfolg oder Misserfolg der Facebook-Währung abhängig.Viel wichtiger für die Aktienkurse sei Instagram Checkouts und Stories und die Frage, ob Facebook hier auch in Zukunft die Einnahmen steigern könne. "Der Aktionär" seh den US-Konzern dazu in der Lage - trotz der neuen alten Diskussion um Wahlwerbung. Dabei bleiben, rät Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.10.2019)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link