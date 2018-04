Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Facebook Inc. (ISIN US30303M1027 / WKN A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden.



San Francisco (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Analyst Ken Sena von Wells Fargo Advisors:Ananalyst Ken Sena vom Investmenthaus Wells Fargo Advisors bestätigt laut einer aktuellen Aktienanalyse seine Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. ( ISIN US30303M1027 WKN A1JWVX , Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB).Bei der Anhörung vor dem US-Kongress habe sich CEO Mark Zuckerberg besser geschlagen als erwartet. Zuckerberg sei fokussiert und konziliant gewesen und habe eine produktive Diskussion verfolgt, inwiefern das öffentliche Vertrauen in das Unternehmen wieder herstellt werden könne.Die Analysten von Wells Fargo Advisors sprechen unter dem Strich von positiven Signalen für die Investoren. Analyst Ken Sena bestätigt das Kursziel für die Facebook-Aktie von 230,00 USD.Die Aktienanalysten von Wells Fargo Advisors halten in ihrer Facebook-Aktienanalyse am "outperform"-Rating sowie am Kursziel von 230,00 USD fest.Börsenplätze Facebook-Aktie:XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:132,60 EUR +2,00% (11.04.2018, 15:11)