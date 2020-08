Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Facebook.



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (07.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Internetriesen Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In der öffentlichen Wahrnehmung sei Facebook immer noch der Prügelknabe. Die Vorwürfe seien genauso lang wie vielfältig: Fake News, Wahlmanipulation, unerlaubte Weitergabe von Nutzerdaten, Datenpannen und Sicherheitsvorfälle. Doch eines scheinen viele Kritiker bei ihrem Facebook-Bashing zu vergessen:Facebook sei und bleibe immer noch ein hochprofitables, innovatives und exzellent geführtes Unternehmen mit einer riesigen Nutzergruppe und enormen Marktmacht. Nun sei die Facebook-Aktie erneut auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen - zu Recht wie "Der Aktionär" meine.Als Kurstrigger habe die gestrige Ankündigung der Einführung des TikTok-Konkurrenz-Dienstes "Reels" gesorgt. "Reels" solle TikTok-ähnliche Funktionen auf Instagram anbieten.Für Euphorie bei den Anlegern sorge aktuell auch die Einführung der Online-Shops (Facebook-Shops). Langfristig biete sich für Facebook damit die Perspektive, nicht nur über Werbung, sondern auch über Verkaufsprovisionen zu verdienen und im E-Commerce-Markt Platzhirsche wie Amazon herauszufordern.Auch operativ laufe es für Facebook bestens. Nicht nur, dass der Internet-Riese die Erwartungen beim Umsatz und Gewinn förmlich pulverisiert habe - auch beim Nutzeranstieg habe das Unternehmen auf ganzer Linie überzeugt. So sei die Zahl der täglich aktiven Nutzer (DAUs) auf 1,79 Milliarden gestiegen, die der monatlich aktiven Nutzer (MAUs) auf 2,7 Milliarden.Die Facebook-Aktie bleibt ein Basisinvestment des "Aktionär", so Emil Jusifov. (Analyse vom 07.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: