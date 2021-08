Börsenplätze Facebook-Aktie:



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (31.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Online-Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Facebook-Papiere hätten zurzeit einen Lauf. Erst gestern hätten die Anteilscheine des Social-Media-Imperiums ein neues Allzeithoch bei 381,49 Dollar markiert. Ein Grund dürfte die Innovationsoffensive von Facebook sein. Neben dem lukrativen Virtual-Reality-Markt spiele Facebook immer mehr im Finanzsektor mit.So plane das Unternehmen in Kürze sein Krypto-Wallet Novi herauszubringen, das in den kommenden Monaten in die Facebook-App integriert werden solle. Das Unternehmen habe mitgeteilt, für den Launch alle notwendigen Genehmigungen in den USA bereits gesichert zu haben. Mit Novi könnten Nutzer weltweit und in Echtzeit mit geringem Aufwand und wenig Kosten Zahlungen mit Kryptowährungen durchführen. Darunter dürfte sich auch ein eigener Krypto-Coin namens Diem befinden, an dem das Unternehmen zurzeit arbeite.Neben seinem Krypto-Projekt habe Facebook mit WhatsApp Pay bereits eine eigene mobile Zahlungsmethode, die jetzt schon in Indien und Brasilien zum Einsatz komme und demnächst in den USA und Europa eingeführt werden solle. Damit könnten Nutzer per WhatsApp nicht nur Nachrichten verschicken, sondern, auch bezahlen. In Indien zähle WhatsApp Pay mittlerweile über 400 Millionen Nutzer.Diese Woche habe Facebook zudem bekannt gegeben, in Indien ein Kreditprogramm für Kleinunternehmen einzuführen. Die Kreditvermittlung und -vergabe solle über Partner geschehen, die auf der Facebook-Plattform werben würden. Die Kredite würden von 500.000 Rupien (6,720 Dollar) bis fünf Millionen Rupien mit Zinssätzen von 17 bis 20 Prozent, möglicherweise ohne Sicherheiten, reichen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Facebook.