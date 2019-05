DER AKTIONÄR meine: Die Facebook-Aktie bleibe auch auf dem gegenwärtigen Niveau ein Kauf. Selbst für den Fall, dass der Titel in nächster Zeit das Rekordhoch ansteuere, könne von einer übertrieben hohen Bewertung des Papiers keine Rede sein. Und der negative Newsflow (Strafen, etc.)? Scheine zumindest die operative Entwicklung nicht zu stören. Und auf die kommt es letztlich an, so Martin Weiß von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.05.2019)



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (02.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Martin Weiß, leitender Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Weiß von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Mit einem dicken Plus von 44 Prozent gehöre Facebook 2019 zu den heißen Aktien unter Big Tech, doch knapp unter der 200-Dollar-Marke habe sich der US-Titel festgerannt. Investoren, die den Einstieg bislang verpasst hätten, sollten die Verschnaufpause zum Einstieg nutzen. Denn eines scheine klar: viel billiger werde es nicht.Seit der Vorlage der Q1-Zahlen und dem anschließenden Kurssprung deutlich über die 190-Dollar-Marke sei es etwas ruhiger um Facebook geworden. Die Facebook-Aktie pendle seit einer Woche in einer Spanne von 190 bis 199 Dollar.Am Mittwoch habe der Internettitel bei 193,03 Dollar rund 0,2 Prozent schwächer geschlossen.DER AKTIONÄR sehe in der kleinen Seitwärtsbewegung nur eine Reaktion auf die Rally in den Vorwochen und -monaten. Tatsächlich dürfte die 200-Dollar-Marke ebenso überschritten werden, wie das alte Rekordhoch (219 Dollar) vom Juli 2018.Für die positive Einschätzung gebe es drei Gründe:Mit Stories habe Facebook wichtige Wachstumsimpulse geschaffen. Das auf Snap basierende Feature bringe es auf 500 Millionen User - Tendenz steigend. Ebenfalls beeindruckend: Die Zahl der Werbekunden sei im letzten Quartal um 50 Prozent auf 3 Millionen geklettert.2) Neue Wachstumsmotoren. Mit Checkout mit Instagram mache Facebook jetzt endgültig ernst mit Social Commerce. Das Feature, über das sich Dinge per Klick direkt aus Instagram heraus kaufen lassen würden, werde ohne Zweifel ein Erfolg. Gerüchten zufolge pumpe Facebook Millionen von Dollar in die Entwicklung. DER AKTIONÄR bewerte Instagram selbst ohne Checkout mit 120 Mrd. Dollar.3) Die Bewertung. Facebook sei trotz der Rally seit Jahresanfang nicht teuer. Das durchschnittliche KGV auf Basis der letzten drei Jahre betrage rund 25. Momentan werde die Aktie mit KGV 23 gehandelt, liege also noch ein Stück weit unter dem Durchschnitt.