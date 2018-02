XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

155,81 EUR +2,51% (01.02.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

155,11 EUR +3,34% (01.02.2018, 19:49)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

194,43 USD +4,03% (01.02.2018, 19:35)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden.







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktie: Sehr gute Q4-Zahlen - Kaufen! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Social Media-Anbieters Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB).Facebook habe gestern seine Zahlen zum 4. Quartal vorgelegt. Sie seien sehr gut gewesen: Beim Umsatz und Gewinn habe man die Erwatungen übertroffen. Enttäuschend sei dabei die Zeit gewesen, die der Nutzer auf Facebook verbringe - diese sei zurückgegangen. Infolgedessen sei die Facebook-Aktie nachbörslich unter Druck geraten. Die Tatsache, dass die Erlöse von dem Rückgang der Nutzungszeiten nicht betroffen seien, habe der Facebook-Aktie geholfen: Sie sei dann nachbörslich sogar noch leicht ins Plus gegangen.Wenn man sich den Langfrist-Chart der Facebook-Aktie anschaue, sehe man einen stetigen Anstieg - eine Aktie ohne jegliche Korrektur. Es spreche wenig dagegen, dass sich das nicht so weiter entwickle, glaube der Aktienprofi.Facebook ist eine Aktie, die man kauft und einfach mal liegen lässt, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: