Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (20.03.2018/ac/a/n)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Facebook-Aktie sei gestern infolge einer Datenaffäre deutlich nach unten gegangen - mehr als 6%. 50 Mio. Datensätzen seien widerrechtlich aus dem System gezogen worden. Laut dem Aktienprofi sei aber nicht alles schlecht bei Facebook. Es müsse natürlich aufgeklärt werden, ob hier Daten widerrechtlich gezogen worden seien, wie das habe passieren können, was in Zukunft unternommen werde, dass es nicht mehr passieren könne. Den Konzern aber als schlecht darzustellen, wie das schon einige Politiker machen würden, halte der Börsenexperte für Populismus.Auf dem Chartbild der Facebook-Aktie sehe der Aktienprofi ein Problem mit dem Bruch der 200-Tage-Linie. Es sei jetzt abzuwarten, wie sich das in den nächsten Tagen auspendle.Auf jeden Fall gibt es bei der Facebook-Aktie ein sehr gefährliches Setup, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: