XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

136,05 EUR +2,64% (12.04.2018, 13:54)



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

135,94 EUR +1,05% (12.04.2018, 14:07)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

USD 167,60 +0,77% (12.04.2018, 14:11, vorbörslich)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN US30303M1027 / WKN A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden.



(12.04.2018/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Analyst Joseph Bonner von Argus Research:Der Aktienanalyst Joseph Bonner vom Investmenthaus Argus Research empfiehlt die Aktien des sozialen Netzwerks Facebook Inc. ( ISIN US30303M1027 WKN A1JWVX , Ticker-Symbol: FB2A) laut einer Aktienanalyse weiterhin zum Kauf.Nach der missbräuchlichen Verwendung von Nutzerdaten durch Cambridge Analytica habe das Risiko negativer Schlagzeilen für Facebook Inc. zugenommen, so die Analysten von Argus Research.Es sei nicht auszuschließen, dass auf Facebook ein erheblicher regulatorischer Druck zukomme. Auch könnte das Engagement der Nutzer nach dem Skandal nachlassen.Analyst Joseph Bonner weist aber darauf hin, dass die operativen Ergebnisse von 2017 mit einem Umsatzwachstum von 47% und einem Gewinnwachstum von 65% stark seien. Die große Basis an täglich aktiven Nutzern sollte Facebook das Momentum geben um den Gegenwind zu überstehen.Im Zuge einer Kürzung der EPS-Prognose für 2018 von 8,61 auf 8,54 USD sei das Kursziel für die Facebook-Aktie von 237,00 auf 214,00 USD reduziert worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Facebook-Aktie: