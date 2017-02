NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN US30303M1027 / WKN A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden.



Zürich (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse von Analyst Eric Sheridan von der UBS:Der Aktienanalyst Eric Sheridan von der Investmentbank UBS empfiehlt die Aktien des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. ( ISIN US30303M1027 WKN A1JWVX , Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) laut einer Aktienanalyse weiterhin zum Kauf.Bei den Quartalszahlen vom Facebook Inc. würden das über den Erwartungen liegende Wachstum der Werbeerlöse mit einer starken Nachfrage in allen Regionen und Marktsegmenten sowie die anhaltende Stärke beim Zuwachs der Nutzerzahlen positiv hervorstechen.. Auf Grund eines langsameren Anstiegs der operativen Kosten in Q4 sei das EBITDA deutlich höher gewesen als angenommen.Negativ ins Gewicht falle dagegen die über den Schätzungen liegende Planung zu den operativen Ausgaben in 2017 (47 bis 57% Zuwachs ggü. Vj.), ebenso wie die Guidance zum Investitionsvolumen. Hinsichtlich der ad load-Trends sei für keine weitergehende Klarheit gesorgt worden.Die Aktienanalysten der UBS bestätigen in ihrer Facebook-Aktienanalyse das Votum "buy" und erhöhen das Kursziel von 154,00 auf 155,00 USD.XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:123,95 EUR +1,68% (02.02.2017, 14:27)Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:124,68 EUR +0,77% (02.02.2017, 14:42)