Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

123,80 EUR +0,06% (02.02.2017, 09:35)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

133,23 USD +2,23% (01.02.2017, 22:00)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (02.02.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Facebook-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) unter die Lupe.Die Facebook-Aktie befinde sich seit Mai 2014 in einem aufwärtsgerichteten Trendkanal. Den Jahresauftakt hätten die Bullen genutzt, um die Umkehrformation eines Dreifach-Bodens (Tiefs bei rund 114 USD) zu komplettieren. Gleichzeitig sei mit der Aufwärtsbewegung die 38-Wochen-Linie (akt. 122,46 USD) nach oben hin durchbrochen worden. Somit zeige die technische Ampel derzeit grünes Licht und erlaube aktuell einen Angriff auf das Allzeithoch vom 25. Oktober 2016 bei 133,50 USD.Die momentan vorherrschende positive Stimmung werde durch das jüngste Kaufsignal des MACD, das positive Momentum sowie den "morning star" im Monatschart untermauert. Sollte ein neues Rekordhoch markiert werden, wäre gleichzeitig die Schiebezone seit Mai 2016 nach oben aufgelöst, so dass dann die obere Kanalbegrenzung (akt. 152,17 USD) das ultimative Anlaufziel der Bullen darstelle. Der einzige Gegenwind komme aktuell vom Slow Stochastik, der bereits einen heiß gelaufenen Kurs signalisiere.Um die Chance auf einen erfolgreichen Ausbruch auf der Oberseite zu erhalten, sollten Anleger bei der Facebook-Aktie einen Stopp auf Basis des Tiefs der letzten Wochenkerze (126,95 USD) beachten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 02.02.2017)XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:124,25 EUR +1,93% (02.02.2017, 09:19)