Facebook-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 275 Outperform Wedbush Securities Michael Pachter 23.07.2018 225 Buy Goldman Sachs Heather Bellini 23.07.2018 235 Buy Deutsche Bank Lloyd Walmsley 23.07.2018 242 Overweight J.P. Morgan Securities Douglas Anmuth 23.07.2018 220 Outperform Macquarie Research Benjamin Schachter 20.07.2018 230 Buy BofA Merrill Lynch Research Justin Post 20.07.2018 242 Buy Stifel Nicolaus - 20.07.2018 265 Outperform Credit Suisse - 16.07.2018 240 Buy Jefferies & Co Brent Thill 13.07.2018 226 Overweight Barclays Ross Sandler 13.07.2018 230 Buy Cleveland Research Company Chandler Converse 11.07.2018 228 Buy Nomura Mark Kelley 10.07.2018 210 Kaufen Nord LB Alexander Zienkowicz 10.07.2018 215 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 09.07.2018 150 Sell Société Générale Simon Baker 06.07.2018 275 Buy BTIG Research - 05.07.2018 250 Outperform Wells Fargo - 02.07.2018 230 Kaufen DZ BANK Ingo Wermann 21.06.2018 245 Overweight KeyBanc Capital Markets Andy Hargreaves 11.06.2018 255 Buy MKM Partners Rob Sanderson 01.06.2018

Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (24.07.2018/ac/a/n)







Menlo Park (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 275,00 oder 150,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Facebook-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Facebook Inc. wird am 25.07.2018 die Zahlen für das zweite Quartal 2018 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Facebook-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Wedbush Securities, Michael Pachter, in einer Aktienanalyse vom 23.07.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Der Analyst hat sein "outperform"-Votum für die Facebook-Aktie mit einem Kursziel von 275,00 USD bestätigt. Er rechne damit, dass Facebook mit den Umsätzen des zweiten Quartals die Konsensprognose übertreffe. Steigende Preise für Werbung dürften erneut für Antrieb gesorgt haben. Nachdem es in den letzten fünf Quartalen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum jeweils zu einem prozentual zweistelligen Wachstum gekommen sei ,dürfte das Umsatzwachstum robust bleiben. Die Kontroverse hinsichtlich des Datenmissbrauchs durch Cambridge Analytica und die Implementierung der Datenschutzgrundverordnung in Europa dürfte Facebook beim weiteren Aufstieg nicht bremsen. Die Investitionen in Instagram, WhatsApp und Messenger sollten sich in den kommenden Jahren in erheblichem Umfang auszahlen.Eine der niedrigsten Kursprognosen für die Facebook-Aktie kommt von der Société Générale und liegt bei 150,00 USD. Simon Baker, Aktienanalyst der Société Générale, hat in einer Aktienanalyse vom 06.07.2018 sein "sell"-Votum bestätigt und das Kursziel von 131,00 auf 150,00 USD erhöht. Wegen des rekordhohen Aktienniveaus glaube er, dass der Markt die massiven Investitionen des Online-Netzwerks in den letzten zwölf Monaten auf gefährliche Weise übersehe. Wegen höherer Durchschnittserlöse pro Kunde habe er zwar seine Schätzungen für 2018 und 2019 nach oben revidiert, sei jedoch bei seiner Verkaufsempfehlung geblieben. Baker ziehe die Alphabet-Aktie klar vor.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Facebook-Aktie?Börsenplätze Facebook-Aktie: