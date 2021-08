Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Facebook-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Facebook-Aktie

(USD) Rating

Facebook-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 500,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 29.07.2021 385,00 Neutral Piper Sandler Thomas Champion 29.07.2021 425,00 Outperform JMP Securities Ronald Josey 29.07.2021 425,00 Positive Susquehanna Financial Shyam Patil 29.07.2021 390,00 Outperform Robert W. Baird Colin Sebastian 29.07.2021 400,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 29.07.2021 405,00 Outperform Oppenheimer Jason Helfstein 29.07.2021 425,00 Buy BofA Merrill Lynch Research Justin Post 29.07.2021 450,00 Overweight Wells Fargo Advisors Brian Fitzgerald 29.07.2021 415,00 Outperform Cowen and Company John Blackledge 29.07.2021 420,00 Buy Canaccord Genuity Maria Ripps 29.07.2021 450,00 Strong buy Raymond James Aaron Kessler 29.07.2021 450,00 Outperform Evercore ISI Mark Mahaney 29.07.2021 420,00 Overweight KeyBanc Capital Markets Justin Patterson 29.07.2021 355,00 Neutral Wedbush Securities Ygal Arounian 29.07.2021 425,00 Buy Truist Youssef Squali 29.07.2021 300,00 Verkaufen Independent Research Markus Jost 29.07.2021 450,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 29.07.2021 425,00 Buy Jefferies Brent Thill 28.07.2021



Börsenplätze Facebook-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

306,25 EUR -0,63% (11.08.2021, 16:56)



XETRA-Aktienkurs Facebook-Aktie:

306,20 EUR -0,62% (11.08.2021, 16:40)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

359,50 USD -0,45% (11.08.2021, 16:41)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (11.08.2021/ac/a/n)







Menlo Park (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 500,00 oder 300,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Facebook-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Facebook Inc. hat am 28.07.2021 die Zahlen für das zweite Quartal 2021 veröffentlicht.Facebook hat im zweiten Quartal starke Quartalszahlen abgeliefert und die Erwartungen der Analysten klar übertroffen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" in einer Analyse vom 28.07.2021. Allerdings würden nach dem Bericht die Sorgen der Anleger überwiegen - und das mit gutem Grund. Erneut habe Facebook im zweiten Quartal seine Umsätze kräftig steigern können. Die Erlöse hätten um 56 Prozent auf 28,6 Milliarden Dollar zugelegt - Analysten hätten nur 27,8 Milliarden Dollar erwartet. Auch der Gewinn je Aktie von 3,61 Dollar habe über den Schätzungen der Wall Street von 3,02 Dollar gelegen.Ebenfalls besser als erwartet sei der Nutzerzuwachs ausgefallen. Über alle Plattformen (Facebook, Instagram und WhatsApp) hinweg sei die Zahl der monatlich aktiven Nutzer auf 3,51 Milliarden Dollar gestiegen - erwartet worden seien nur 3,50 Milliarden. Auf der Hauptplattform Facebook seien die MAUs um sieben Prozent auf 2,90 Milliarden angewachsen.Anleger sollten sich jedoch nicht an die Beschleunigung des Umsatzwachstums von 48 Prozent im vorangegangene Quartal auf nun 56 Prozent gewöhnen. Das Management habe gewarnt, dass man im dritten und vierten Quartal eine deutliche Abschwächung der Wachstumsraten erwarte. Anleger sollen die Facebook-Aktie halten, so Benedikt Kaufmann.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Facebook-Aktie anbetrifft, hat Stephen Ju, Analyst der Credit Suisse, den Titel in einer Aktienanalyse vom 29.07.2021 weiterhin mit dem Rating "outperform" eingestuft. Das Kursziel wurde 480,00 auf 500,00 USD angehoben. Grund der Zielanhebung seien die höheren Erwartungen an die Werbeerlöse des sozialen Netzwerks, so Ju.Die Zahl der dargestellten Werbeanzeigen sei nämlich lediglich um 6% y/y gestiegen. Auch für den Rest des Jahres sollten die Werbeerlöse laut Unternehmensaussagen hauptsächlich von den steigenden Preisen getrieben werden. Neben dem Umsatz habe auch die Ergebnisentwicklung deutlich über den Erwartungen gelegen.Die Ende April getätigten wesentlichen Aussagen zur Geschäftsentwicklung in 2021 habe Facebook wiederholt. Finanzchef Wehner habe aber noch hinzugefügt, dass die Datenschutz-Neuerungen von Apple in Q3 stärker zu spüren sein würden, als dies in Q2 der Fall gewesen sei. Der Analyst habe seine Prognosen für 2021 angehoben.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Facebook-Aktie?