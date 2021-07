Kursziel

Facebook-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 450,00 Buy Mizuho Securities USA James Lee 26.07.2021 480,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 23.07.2021 400,00 Buy Jefferies Brent Thill 20.07.2021 - Mixed OTR Global - 13.07.2021 390,00 Kauf Raiffeisen Bank International AG Andreas Schiller 13.07.2021 290,00 Verkaufen Independent Research Markus Jost 30.06.2021 410,00 Buy Argus Research Joseph Bonner 30.06.2021 390,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 28.06.2021 400,00 Outperform Evercore ISI Mark Mahaney 28.06.2021 430,00 Strong buy Tigress Financial Partners Ivan Feinseth 08.06.2021 420,00 Outperform KGI Securities - 02.06.2021 275,00 Reduce HSBC Nicolas Cote-Colisson 25.05.2021 320,00 Neutral Citigroup Jason Bazinet 10.05.2021

Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

309,80 EUR -1,81% (27.07.2021, 17:16)



Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

310,30 EUR -1,74% (27.07.2021, 16:57)



Nasdaq-Aktienkurs Facebook-Aktie:

367,53 USD -1,32% (27.07.2021, 17:03)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (27.07.2021/ac/a/n)







Menlo Park (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 480,00 oder 275,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Facebook-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Facebook Inc. wird am 28.07.2021 die Zahlen für das zweite Quartal 2021 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Facebook-Aktie anbetrifft, hat Stephen Ju, Analyst der Credit Suisse, den Titel in einer Aktienanalyse vom 23.07.2021 weiterhin mit dem Rating "outperform" eingestuft. Das Kursziel wurde von 400,00 auf 480,00 USD angehoben. Das Social-Media-Unternehmen profitiere weiterhin von der Erhöhung der Werbebudgets, so der Analyst. Das neue Kursziel reflektiere die Verlagerung seiner Schätzungen von 2021 auf 2022.Die niedrigste Kursprognose für die Facebook-Aktie kommt von HSBC. Analyst Nicolas Cote-Colisson hat in einer Analyse vom 25.05.2021 den Titel unverändert mit dem Votum "reduce" bewertet. Das Kursziel werde von 220,00 auf 275,00 USD erhöht. Facebook liefere weiterhin starke Ergebnisse und die starke Nachfrage nach Online-Werbung sollte im zweiten Quartal anhalten, so Cote-Colisson. Der Analyst habe jedoch geschrieben, sein "regulatorisches Barometer zeigt keine Anzeichen einer signifikanten Abkühlung". Man sehe "konsistente Bemühungen" von Behörden und Regulierungsbehörden weltweit, um die Gatekeeper-Position von Facebook einzudämmen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Facebook-Aktie?Börsenplätze Facebook-Aktie: