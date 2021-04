Kursziel

Facebook-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 350,00 Buy Stifel John Egbert 27.04.2021 371,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 26.04.2021 375,00 Outperform BMO Capital Markets Daniel Salmon 23.04.2021 360,00 Buy Jefferies Brent Thill 22.04.2021 330,00 Kaufen Raiffeisen Bank International AG Leopold Salcher, Andreas Schiller 20.04.2021 360,00 Outperform Cowen and Company John Blackledge 15.04.2021 340,00 Neutral Wedbush Securities Ygal Arounian 13.04.2021 370,00 Outperform Evercore ISI Mark Mahaney 05.04.2021 - Outperform Wolfe Research Deepak Mathivanan 31.03.2021 385,00 Buy Deutsche Bank Lloyd Walmsley 29.03.2021 370,00 Buy Loop Capital Alan Gould 16.02.2021 - Strong buy Tigress Financial Partners Ivan Feinseth 10.02.2021

Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (27.04.2021/ac/a/n)







Menlo Park (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 385,00 oder 330,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Facebook-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Facebook Inc. wird am 28.04.2021 die Zahlen für das erste Quartal 2021 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Facebook-Aktie anbetrifft, hat Lloyd Walmsley, Analyst von der Deutschen Bank, den Titel in einer Aktienanalyse vom 29.03.2021 weiterhin mit dem Rating "buy" eingestuft. Das Kursziel wurde von 355,00 auf 385,00 US-Dollar angehoben. Der Analyst habe die Schätzungen für das erste Quartal und das Jahr 2021 für Facebook erhöht, was auf mehr Vertrauen aufgrund positiver Rückmeldungen der Werbegemeinschaft, "mehrfach ermutigender Datensätze" zu Anzeigenpreisen und Ausgabentrends, Verzögerungen bei Änderungen des Datenschutzes von Apple iOS und positiven jüngsten Kommentaren von CEO Mark Zuckerberg zurückzuführen sei.Der Fokus der Anleger verlagere sich allmählich von den Befürchtungen hinsichtlich der Änderungen von iOS hin zu einer kontinuierlichen Wiederherstellung von Anzeigen und profitiere von einer stärkeren Verlagerung der E-Commerce-Aktivitäten auf die Facebook-Plattform, so Walmsley. Der Analyst würde die Aktienpositionen aufstocken, da er einen "Katalysatorpfad" sehe.Die niedrigste Kursprognose für die Facebook-Aktie kommt von der Raiffeisen Bank International AG. Leopold Salcher und Andreas Schiller haben in einer Analyse vom 20.04.2021 den Titel von "halten" auf "kaufen" heraufgestuft. Das Kursziel wurde auf 330,00 USD erhöht. Die bärenstarken Zahlen im Schlussquartal 2020 würden die Rolle von Facebook als Krisenprofiteur unterstreichen. Der COVID-19 bedingte Trend zum Onlinehandel sowie die generelle Verlagerung des realen Lebens zunehmend in die digitale Welt habe die Werbeerlöse des US-Konzerns (trotz diverser prominenter Boykott-Aufrufe) in bisher unbekannte Höhen steigen lassen. Zusätzlichen Schub habe die hohe Nachfrage nach dem Virtual Reality Headset Oculus Quest 2 verschafft.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Facebook-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Facebook-Aktie auf einen Blick: