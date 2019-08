Kursziel

Menlo Park (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 265,00 oder 195,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Facebook-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Facebook Inc. hat am 24.07.2019 die Zahlen für das zweite Quartal 2019 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 24. Juli zu entnehmen ist, habe das Online-Netzwerk in Q2 immer noch einen Gewinn von gut 2,6 Mrd. USD gemacht - etwa halb so viel wie ein Jahr zuvor. Dabei habe Facebook weitere zwei Mrd. USD als Belastung aus den Datenschutz-Ermittlungen der US-Behörde FTC verbucht. Der Umsatz sei unterdessen im Jahresvergleich um 28% auf 16,6 Mrd. USD gestiegen. Die Zahl monatlich bei Facebook aktiver Nutzer sei binnen drei Monaten von 2,38 auf 2,41 Mrd. gewachsen. Täglich hätten davon 1,59 Mrd. auf Facebook zugegriffen - nach 1,56 Mrd. in Q1.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Facebook-Aktie anbetrifft, hat Michael Pachter, Aktienanalyst von Wedbush Securities, den Titel in einer Aktienanalyse vom 26.07.2019 weiterhin mit dem Rating "outperform" eingestuft. Das Kursziel wurde von 220,00 auf 265,00 USD angehoben. Nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen äußere der Analyst die Ansicht, dass Facebook Inc. das starke Wachstum im Auslandsgeschäft fortsetzen könne. Die Monetarisierungspotenzial von Instagram, WhatsApp und Messenger dürfte verstärkt ausgeschöpft werden.Eine der niedrigsten Kursprognosen für die Facebook-Aktie kommt von Independent Research. Markus Friebel hat in einer Aktienanalyse vom 25.07.2019 das Kursziel von 146,00 USD auf 195,00 USD erhöht und den Titel unverändert mit "verkaufen" bewertet. Die Q2-Zahlen seien auf operativer Ebene besser als erwartet ausgefallen. Eine Strafzahlung in Höhe von 5,0 Mrd. USD an die US-amerikanische Verbraucherschutzbehörde FTC infolge der zahlreichen Datenskandale sowie eine Steuerrückstellung in Höhe von 1,1 Mrd. USD hätten jedoch dazu geführt, dass sich der berichtete Nettogewinn halbiert habe. Die Kundenkennzahlen in Q2 hätten sich entgegen dem Trend der vergangenen Quartale wieder etwas besser entwickelt. Zukünftig sollte sich nach Meinung des Analysten die Wachstumsdynamik aber wieder abschwächen.Angesichts der Strafzahlung und der Rückstellung in Q2/2019 habe der Analyst seine EPS-Prognose für 2019 auf 5,85 (alt: 6,73) USD gesenkt (EPS 2020e: unverändert 8,72 USD). Die neben der Strafzahlung eingeleiteten Maßnahmen der FTC dürften seines Erachtens nur wenig Einfluss auf die Geschäftsentwicklung von Facebook haben.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Facebook-Aktie auf einen Blick: