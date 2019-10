Kursziel

Facebook-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 260,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 29.10.2019 205,00 Hold Stifel Nicolaus John Egbert 28.10.2019 236,00 Buy SunTrust Robinson Humphrey Youssef Squali 28.10.2019 247,00 Buy Mizuho Securities USA James Lee 28.10.2019 231,00 Buy Goldman Sachs Heather Bellini 17.10.2019 242,00 Buy Rosenblatt Securities Mark Zgutowicz 15.10.2019 240,00 Overweight Barclays Ross Sandler 15.10.2019 230,00 Buy Deutsche Bank Lloyd Walmsley 09.10.2019 215,00 Outperform Macquarie Research Benjamin Schachter 25.09.2019 170,00 Verkaufen Independent Research Markus Jost 04.09.2019 - Buy Cleveland Research Company Chandler Converse 27.08.2019

Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (29.10.2019/ac/a/n)







Menlo Park (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 260,00 oder 170,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Facebook-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Facebook Inc. wird am 30.10.2019 die Zahlen für das dritte Quartal 2019 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Facebook-Aktie anbetrifft, hat Stephen Ju, Aktienanalyst der Credit Suisse, den Titel in einer Aktienanalyse vom 29.10.2019 weiterhin mit dem Rating "outperform" eingestuft. Das Kursziel wurde von 250,00 auf 260,00 USD angehoben. Der Analyst halte es für möglich, dass Facebook Inc. auf der Ebene der Werbeeinnahmen im abgelaufenen Quartal besser abgeschnitten habe als es der Markt im Durchschnitt unterstelle. Vielfach werde das langfristige Monetarisierungspotenzial immer noch unterschätzt. Plattformen wie Messenger und WhatsApp könnten weit stärker genutzt werden, um Geld zu verdienen. Außerdem rechne Ju mit einem stärkeren Free Cash flow-Wachstum in 2020.Die niedrigste Kursprognose für die Facebook-Aktie kommt von Independent Research. Analyst Markus Jost hat in einer Aktienanalyse vom 04.09.2019 das Kursziel von 195,00 USD auf 170,00 USD gesenkt und den Titel unverändert mit "verkaufen" bewertet. Der Versuch des Bundeskartellamts, Facebooks Datensammlung in Deutschland mithilfe des Wettbewerbsrechts einzuschränken, dürfte nach Ansicht des Analysten nun lange die Gerichte beschäftigen. Das Oberlandesgericht Düsseldorf habe massive Zweifel an der Argumentation der Wettbewerbshüter angemeldet. Deshalb müsse das soziale Netzwerk die Anordnungen des Kartellamts für die Dauer des Beschwerdeverfahrens nicht umsetzen. Die Behörde habe umgehend Rechtsbeschwerde beim Bundesgerichtshof angekündigt.Das Bundeskartellamt habe im Februar u.a. verfügt, dass Facebook Daten seiner Dienste wie Instagram und Whatsapp oder von Websites anderer Anbieter nur noch mit dem Facebook-Konto des Nutzers verknüpfen dürfe, wenn dieser es ausdrücklich erlaube. Auch die Sammlung von Daten der Drittwebseiten sei von einer Einwilligung abhängig gemacht worden. Der Internetriese habe damals zwölf Monate Zeit bekommen, die Anordnungen umzusetzen, woraufhin der Konzern - mit Erfolg wie sich jetzt herausgestellt habe - Beschwerde beim Oberlandesgericht eingelegt habe.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Facebook-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Facebook-Aktie auf einen Blick: