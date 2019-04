Kursziel

Facebook-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 210,00 Buy SunTrust Robinson Humphrey Youssef Squali 18.04.2019 200,00 Buy Goldman Sachs Heather Bellini 16.04.2019 195,00 Outperform Cowen and Company John Blackledge 12.04.2019 195,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 09.04.2019 200,00 Buy Guggenheim Securities Michael Morris 05.04.2019 200,00 Buy Deutsche Bank Lloyd Walmsley 02.04.2019 187,00 Buy BofA Merrill Lynch Research Justin Post 18.03.2019 195,00 Outperform Oppenheimer Jason Helfstein 18.03.2019 - Hold Needham & Co Laura Martin 18.03.2019 210,00 Buy Mizuho Securities USA James Lee 18.03.2019 210,00 Overweight Barclays Ross Sandler 12.03.2019 215,00 Buy Instinet Mark Kelley 11.03.2019 212,00 Buy Rosenblatt Securities Mark Zgutowicz 06.03.2019

Xetra-Aktienkurs Facebook-Aktie:

162,76 EUR +2,88% (23.04.2019, 16:21)



Tradegate-Aktienkurs Facebook-Aktie:

163,30 EUR +2,86% (23.04.2019, 16:38)



NASDAQ-Aktienkurs Facebook-Aktie:

182,58 USD +0,63% (23.04.2019, 16:22)



ISIN Facebook-Aktie:

US30303M1027



WKN Facebook-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Facebook-Aktie Deutschland:

FB2A



NASDAQ Ticker-Symbol Facebook-Aktie:

FB



Kurzprofil Facebook Inc.:



Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (23.04.2019/ac/a/n)







Menlo Park (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 215,00 oder 187,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Facebook-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Facebook Inc. wird am 24.04.2019 die Zahlen für das erste Quartal 2019 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Facebook-Aktie anbetrifft, hat Mark Kelley, Aktienanalyst von Instinet, sie in einer Aktienanalyse vom 11.03.2019 von "neutral" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 172,00 auf 215,00 USD angehoben. Der Übergang zu Facebook Stories scheine sich schneller zu vollziehen als erwartet, so der Analyst. Die Sorgen hinsichtlich der Engagement-Trends die Kernplattform betreffend seien geringer geworden. Der Ausblick zum Ausgabenwachstum könnte im Verlauf des Jahres etwas gezügelt werden. Bei den Konsensprognosen könnte es zu Aufwärtsrevisionen kommen. Kelley halte eine verstärkte Regulierung für große Plattformen wie Facebook für positiv. Aktuell sei die Bewertung der Facebook-Aktie attraktiv.Die niedrigste Kursprognose für die Facebook-Aktie kommt von BofA Merrill Lynch Research. Justin Post hat das Kursziel von 205,00 auf 187,00 USD reduziert und das "buy"-Rating bestätigt. Nachdem CEO Mark Zuckerberg eine Vision präsentiert habe, die stärker auf die Sorgen der Investoren hinsichtlich der Datensicherheit eingehe, habe die Unsicherheit zugenommen, so der Analyst. Ob der Abschied von CPO Chris Cox und des Chefs der WhatsApp-Entwicklung, Chris Daniels, mit der neuen Vision zusammenhänge sei noch nicht klar. Die mehr auf Datenschutz fokussierte Plattform könnte die Wachstumsperspektiven ändern.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Facebook-Aktie?Börsenplätze Facebook-Aktie: