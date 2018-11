Kursziel

Facebook-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 190,00 Buy MKM Partners Rob Sanderson 26.11.2018 150,00 Buy Stifel Nicolaus Scott Devitt 26.11.2018 145,00 Halten DZ BANK Ingo Wermann 26.11.2018 130,00 Verkaufen Independent Research Markus Friebel 01.11.2018 170,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 31.10.2018 195,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 31.10.2018 175,00 Buy Citigroup Mark May 31.10.2018 176,00 Market Outperform JMP Securities - 31.10.2018 200,00 Outperform Wells Fargo - 31.10.2018 185,00 Outperform Oppenheimer Jason Helfstein 31.10.2018 215,00 Buy Aegis Capital - 31.10.2018 195,00 Buy Goldman Sachs Heather Bellini 31.10.2018 210,00 Outperform Credit Suisse - 31.10.2018 190,00 Buy Monness, Crespi, Hardt & Co. - 31.10.2018 125,00 Sell Pivotal Research Group - 31.10.2018

Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) ist ein US-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Der Gesellschaft gehört das soziale Netzwerk Facebook. Am 18. Mai 2012 ging Facebook an die Börse. Die Facebook-Nutzung ist für Mitglieder kostenlos, die Einnahmen bringt vor allem das Werbegeschäft. In den USA hat Facebook den größten Anteil am Markt für Bannerwerbung. Unternehmensplänen zufolge sollen künftig aber auch neue E-Commerce-Angebote in den Dienst integriert werden. (27.11.2018/ac/a/n)







Menlo Park (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 215,00 oder 125,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Facebook-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Facebook Inc. hat am 30.10.2018 die Zahlen für das dritte Quartal 2018 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 30.10.2018 zu entnehmen ist, verliere Facebook nach den jüngsten Datenskandalen und den Auswirkungen der EU-Datenschutzverordnung weiter Nutzer in Europa. Im letzten Quartal sei die Zahl monatlich aktiver Mitglieder von 376 auf 375 Mio. gesunken. Schon im Vierteljahr davor habe Facebook eine Million Nutzer in Europa eingebüßt. Weltweit gesehen gehe das Wachstum des Online-Netzwerks aber weiter. Die Zahl mindestens einmal im Monat aktiver Facebook-Nutzer habe binnen drei Monaten von 2,23 auf 2,27 Mrd. zugelegt. Und auch die Werbeeinnahmen würden weiterhin deutlich wachsen: Der Quartalsumsatz sei im Jahresvergleich um rund ein Drittel auf 13,7 Mrd. USD gestiegen. Der Gewinn sei um 9% auf knapp 1,34 Mrd. USD geklettert.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Facebook-Aktie anbetrifft, hat Aegis Capital in einer Aktienanalyse vom 31.10.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Die Analysten haben ihr "buy"-Votum für die Facebook-Aktie bestätigt. Das Kursziels wurde von 206,00 auf 215,00 USD erhöht.Die niedrigste Kursprognose für die Facebook-Aktie kommt von der Pivotal Research Group. Die Analysten haben das Kursziel von 131,00 auf 125,00 USD reduziert und das "sell"-Rating bestätigt.Mark Zuckerberg bleibt im Amt, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer Aktienanalyse vom 22.11.2018. Die Fonds hätten gefordert, dass er seinen Aufsichtsratsvorsitz-Posten letztendlich räume. Er werde mit seiner COO, Sheryl Sandberg, weiter zusammenarbeiten. Sie würden als Team super funktionieren. Zuckerberg habe gesagt, er hoffe, mit ihr noch "Jahrzehnte" lang zusammenzuarbeiten. Das habe dazu geführt, dass die Facebook-Aktie ein bisschen ins Laufen gekommen sei. Wenn alles aber beim Alten bleibt, dürfte der Abwärtstrend bei der Facebook-Aktie irgendwann fortgesetzt werden, so Martin Weiss.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Facebook-Aktie auf einen Blick: