Xetra-Aktienkurs Fabasoft-Aktie:

14,75 EUR +1,03% (28.02.2018, 11:52)



Tradegate-Aktienkurs Fabasoft-Aktie:

14,70 EUR +0,68% (28.02.2018, 11:51)



ISIN Fabasoft-Aktie:

AT0000785407



WKN Fabasoft-Aktie:

922985



Ticker-Symbol Fabasoft-Aktie:

FAA



Kurzprofil Fabasoft AG:



Die Fabasoft AG (ISIN: AT0000785407, WKN: 922985, Ticker-Symbol: FAA) mit Sitz in Linz (Österreich) ist ein 1988 gegründeter Softwarehersteller und Cloud-Anbieter mit langjähriger Erfahrung im elektronischen Dokumenten- und Prozessmanagement. Die Softwareprodukte und Cloud-Produkte von Fabasoft sorgen für das einheitliche Erfassen, Ordnen, prozessorientierte Bearbeiten, sichere Aufbewahren und kontextsensitive Finden aller digitalen Geschäftsunterlagen.



Diese Funktionalitäten werden sowohl im Rahmen von On-Premises-Installationen in den Rechenzentren der Kunden als auch als SaaS- und Cloud-Services genutzt. Darüber hinaus bietet Fabasoft mit dem Appliance-Konzept eine bequeme und zeitsparende Möglichkeit, den Kunden standardisierte Gesamtsysteme (Hardware und Software) für die Nutzung in ihren Rechenzentren zur Verfügung zu stellen. Die Fabasoft Private Cloud, Mindbreeze InSpire (Link öffnet in einem neuen Fenster) sowie Secomo (Verschlüsselungssystem für Ende-zu-Ende-Verschlüsselung) stehen als solche Appliances zur Verfügung. (28.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - Fabasoft-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Fabasoft AG (ISIN: AT0000785407, WKN: 922985, Ticker-Symbol: FAA) unter die Lupe.Bei Fabasoft entwickle sich das Geschäft weiter großartig. Die Tochtergesellschaft - eine echte Perle - Mindbreeze gewinne weiterhin sehr spannende Kunden. Neu dazugekommen sei jüngst die amerikanische Food and Drug Administration. Besser bekannt unter dem Namen FDA. Die US-Gesundheitsbehörde gelte gerne als recht eigensinnig und habe ab und an "America First" verinnerlicht. Umso schöner, dass sich die FDA für Mindbreeze entschieden habe.Ebenfalls positiv bewerten die Experten von "Vorstandswoche.de", dass Fabasoft den Anteil an Mindbreeze jüngst von 65 auf nunmehr 76% aufgestockt hat. Die Anteile seien vom Mindbreeze-Management gekauft worden. Wie zu hören sei, solle der Kaufpreis für die Anteile "recht günstig" gewesen sein. Es sei somit kein Mondpreis bezahlt worden. Das sei sehr erfreulich. Er dürfte im einstelligen Millionenbereich gelegen haben. Details zum Kaufpreis sollten aus der nächsten Kapitalflussrechnung herauszulesen sein.Fabasoft habe zudem die Zahlen für die ersten neun Monate des Jahres 2017/2018 per Ende März gemeldet. Im Neunmonatszeitraum seien die Einnahmen um 21 auf 24 Mio. Euro expandiert. Das EBITDA sei von 3,2 auf 5,3 Mio. Euro gestiegen und das EBIT habe sich von 2 auf 4 Mio. Euro verdoppeln können. Die EBIT-Marge liege bei knapp 17%. In der Summe sei das Zahlenwerk sehr überzeugend. Die positive Entwicklung werde sich fortsetzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Fabasoft-Aktie: