Börsenplätze FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

24,35 EUR +0,41% (17.05.2022, 09:01)



Xetra-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

24,20 USD +0,62% (17.05.2022, 10:11)



ISIN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

DE000A3E5D64



WKN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

A3E5D6



Ticker-Symbol FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

FPE3



Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



Der FUCHS-Konzern (ISIN: DE000A3E5D64, WKN: A3E5D6, Ticker-Symbol: FPE3) entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Das Unternehmen, das 1931 in Mannheim gegründet wurde, beschäftigt weltweit nahezu 6.000 Mitarbeiter in 58 operativ tätigen Gesellschaften. FUCHS ist der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. Die nach Umsatz wichtigsten Märkte sind Westeuropa, Asien und Nordamerika. (17.05.2022/ac/a/nw)





Mannheim (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Millennium International Management LP geht Short-Position in FUCHS PETROLUB-Aktien ein:Die Hedgefonds-Manager von Millennium International Management LP haben ein Short-Engagement in den Vorzugsaktien des Schmierstoff-Herstellers FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) aufgebaut.Die Leerverkäufer von Millennium International Management LP haben am 13.05.2022 eine Netto-Leerverkaufsposition in Höhe von 0,50% der FUCHS PETROLUB SE-Aktien eröffnet.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der FUCHS PETROLUB SE:Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds in den Aktien der FUCHS PETROLUB SE: mindestens 0,50%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.