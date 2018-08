Börsenplätze FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

48,06 EUR 0,00% (01.08.2018, 14:21)



XETRA-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

48,10 EUR -0,37% (01.08.2018, 14:12)



ISIN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

DE0005790430



WKN FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

579043



Ticker-Symbol FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

FPE3



Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



FUCHS PETROLUB (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) ist ein global operierender Konzern mit deutschen Wurzeln, der Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten entwickelt, herstellt und vertreibt.



Zu den weltweit mehr als 100.000 Kunden zählen Automobilzulieferer und OEMs, Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau und Exploration, Luft- und Raumfahrt, Unternehmen des Energie-, Konstruktions- und Transportsektors, der Land- und Forstwirtschaft sowie der Stahl-, Metall-, Zement-, Guss- und Schmiedeindustrie, aber auch Lebensmittel- und Glashersteller - und viele andere.



1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, firmieren heute unter dem Dach der FUCHS PETROLUB SE 57 operative Gesellschaften mit rund 5.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern. FUCHS ist heute der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. (01.08.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Aktienanalyse von Investmentanalyst Ulle Wörner von der LBBW:Ulle Wörner, CFA und Investmentanalyst der LBBW, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Vorzugsaktie des Schmierstoff-Herstellers FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3).Wie bereits zum Jahresauftakt habe FUCHS auch im zweiten Quartal ein starkes organisches Wachstum von 10% erzielt, wozu sowohl gestiegene Absatzmengen als auch Preiserhöhungen beigetragen hätten. Geschmälert durch negative Währungseffekte sei der Umsatz um 6% auf 668 Mio. EUR gestiegen, womit die Markterwartungen leicht übertroffen worden seien. Alle drei Regionen hätten organische Zuwächse erreicht, wobei Asien/Pazifik/Afrika mit +19 % hervorgestochen sei. In Nord- und Südamerika bzw. Europa seien Wachstumsraten von 14% bzw. 5% erreicht worden.Durch die Preiserhöhungen habe sich die Bruttomarge verglichen mit dem Jahresauftakt um 80 Basispunkte auf 35,8% verbessert, womit das Vorjahresniveau erreicht worden sei. Da zudem die sonstigen operativen Kosten nur unterproportional zugelegt hätten, habe sich das EBIT trotz eines geringeren Beteiligungsergebnisses stärker als prognostiziert um 6% auf 101 Mio. EUR verbessert. Der Gewinn je Vorzugsaktie habe zusätzlich von einer geringeren Steuerquote profitiert und sich um 8% auf 0,53 EUR erhöht.Da der Working Capital-Bedarf deutlich geringer ausgefallen sei als im Vorjahresquartal, sei der operative Cashflow in Q2 auf 87 Mio. EUR mehr als verdoppelt worden. Durch die Ausschüttung der Dividende habe sich die Nettoliquidität des Unternehmens aber dennoch auf 118 Mio. EUR (Q1 2018: 179 Mio. EUR) reduziert. Die Eigenkapitalquote liege mit rund 73% weiter auf einem sehr hohen Niveau (Q1 2018: 75%).Für das laufende Geschäftsjahr gehe FUCHS unverändert von einer Umsatzsteigerung um 3 bis 6% und einem um 2 bis 4% verbesserten EBIT aus. Der Analyst habe seine Prognosen nach dem starken zweiten Quartal leicht angehoben. Für 2018 prognostiziere er jetzt einen EBIT-Anstieg um gut 4% auf 390 Mio. EUR (bisher: 383 Mio. EUR).Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, stuft die FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie unverändert mit dem Votum "halten" ein. Das Kursziel sei von 47,00 auf 49,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 01.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link