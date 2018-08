Tradegate-Aktienkurs FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie:

Kurzprofil FUCHS PETROLUB SE:



FUCHS PETROLUB (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) ist ein global operierender Konzern mit deutschen Wurzeln, der Schmierstoffe und verwandte Spezialitäten entwickelt, herstellt und vertreibt.



Zu den weltweit mehr als 100.000 Kunden zählen Automobilzulieferer und OEMs, Unternehmen aus den Bereichen Maschinenbau, Metallverarbeitung, Bergbau und Exploration, Luft- und Raumfahrt, Unternehmen des Energie-, Konstruktions- und Transportsektors, der Land- und Forstwirtschaft sowie der Stahl-, Metall-, Zement-, Guss- und Schmiedeindustrie, aber auch Lebensmittel- und Glashersteller - und viele andere.



1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, firmieren heute unter dem Dach der FUCHS PETROLUB SE 57 operative Gesellschaften mit rund 5.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern. FUCHS ist heute der weltweit größte Anbieter unter den unabhängigen Schmierstoffherstellern. (06.08.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB: Ausbruch nach Zahlen - AktienanalyseDen Schwung, der sich bereits im ersten Quartal gezeigt hatte, nahm FUCHS PETROLUB (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) auch ins zweite Jahresviertel mit, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Umsatz und Gewinn seien deutlich gestiegen, obwohl von Währungsseite Widerstand gekommen sei, wodurch das Unternehmen seine Jahresprognose bestätigt habe. Der Umsatz sei im ersten Halbzeit um fünf Prozent gestiegen, das organische Wachstum habe sich auf zehn Prozent belaufen, denn vor allem in den Regionen Asien-Pazifik und Afrika habe das Unternehmen Gewinne erzielt. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) habe um zwei Prozent zugelegt. FUCHS PETROLUB gehe zudem davon aus, dass die zuletzt verringerten Währungseffekte im dritten Quartal weiter an Bedeutung verlieren würden.Die Prognose für das laufende Jahr habe das Unternehmen bestätigt. Der Umsatz solle um drei bis sechs Prozent und der EBIT um zwei bis vier Prozent steigen. Infolge der Quartalszahlen sei es für die Aktie von FUCHS PETROLUB deutlich aufwärts gegangen. Sie sei mit einer dynamischen Bewegung aus dem vorherigen Abwärtstrend nach oben ausgebrochen und habe ein entsprechendes Kaufsignal gesetzt. Eine erste Analyse nach dem Ausbruch erstellte unser Most-Wanted-Experte Maciej Gaj, als die Aktie letzte Woche am vorherigen Widerstand um 48 Euro notierte, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de". Er befinde sich als Unterstützung unter den Notierungen, was sich zum Platzieren des risikobegrenzenden Stoppkurses anbiete.Mittlerweile sei die Aktie nach oben gelaufen und sei bereits in den Bereich um 50 Euro vorgedungen. Die Konsolidierung auf hohem Niveau habe in den letzten Tagen keinen Abgabedruck aufgewiesen, so dass der Anstieg in Kürze sogar fortgesetzt werden könnte. Als erstes Ziel könnte sie das Hoch von Oktober letzten Jahres bei 50,87 Euro ins Visier nehmen. Darüber hinaus wäre das Hoch des Vorjahres bei 51,91 Euro ein nächstes Ziel auf kurze Sicht. Überwindet die Aktie diese vor ihr liegenden Hürden relativ zügig, könnten mit der anhaltenden Dynamik auf weitere Sicht sogar auf höhere Kurse in Angriff genommen werden, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 06.08.2018)