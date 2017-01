Der knapp 5.000 Mann starke Betrieb werde an der Börse mit rund 5,6 Mrd. Euro kapitalisiert. Das KGV für 2017 liege bei 21. Das sei für die Qualitäts-Aktie sicher nicht teuer. FUCHS PETROLUB habe mit eine der besten Bilanzen im MDAX. Das Unternehmen habe quasi keine Bankschulden und arbeite mit Nettobarbeständen. Die im MDAX notierten Vorzüge der Aktie würden aktuell bei 42 Euro handeln. Das einstige Rekordhoch aus November 2015 bei 45 Euro dürfte bald geknackt werden. 2016 sei FUCHS PETROLUB an der Börse weniger spannend gewesen. Das könnte sich 2017 ändern. Cashflow-starke Familienunternehmen könnten ein Comeback feiern. FUCHS PETROLUB fahre nicht nur operativ Rekorde ein, sondern bald auch wieder an der Börse.



Die FUCHS PETROLUB-Vorzugsaktie ist weiterhin kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 27.01.2017)



Haar (www.aktiencheck.de) - FUCHS PETROLUB-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" hält in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Schmierstoff-Herstellers FUCHS PETROLUB SE (ISIN: DE0005790430, WKN: 579043, Ticker-Symbol: FPE3) weiterhin für kaufenswert.Der Anbieter von Schmierstoffen präsentiere sich erneut in Bestform und hat für 2016 wieder neue Rekorde bei Umsatz und Gewinn erreicht. Laut Vorstandschef Stefan Fuchs sei das vergangene Jahr sehr gut verlaufen und das Schlussquartal habe sogar über den eigenen Erwartungen gelegen. Stärker als erwartet sei die Nachfrage in Europa und in Asien in Q4 verlaufen. Anstatt eines geplanten Umsatzwachstums von 7 bis 8%, solle sich der Umsatz um ca. 9% steigern.Das entspreche einem Umsatz für 2016 von 2,26 Mrd. Euro. Das EBIT sollte eigentlich nur um 4 bis 6% zulegen. Erreicht worden sei nunmehr ein Plus beim EBIT von 8%. Somit habe FUCHS PETROLUB im Jahr 2016 ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 370 Mio. Euro erwirtschaftet. Das entspreche einer sehr guten EBIT-Marge von 16,3%. Die EBIT-Marge befinde sich damit auf einem sehr guten Niveau. Netto dürften über 260 Mio. Euro in der Kasse klingeln oder mehr als 1,90 Euro je Aktie. Im Jahr 2015 habe FUCHS PETROLUB ein EBIT von 342,2 Mio. Euro und einen Überschuss von 236,2 Mio. Euro oder 1,70 Euro je Aktie erzielt. Der Free Cashflow vor Zukäufen sei im Jahr 2015 mit 232 Mio. Euro gewaltig gesprudelt. Die Mannheimer seien seit vielen Jahren eine Cash-Maschine. Die Dividende habe für 2015 bei rund 80 Cent je Aktie gelegen und dürfte sich 2016 auf mindestens 85 Cent je Aktie erhöhen.Nachdem FUCHS PETROLUB bereits im Jahr 2015 fleißig zugekauft habe, seien 2016 weitere Übernahmen gefolgt. Gekauft worden sei zum Beispiel Chevrons weltweites Geschäft mit Weißölen und Spezialschmierstoffen für die Nahrungsmittelindustrie, welches 2015 einen Umsatz von rund 11 Mio. Euro eingefahren habe. Zudem sei in den USA die Ultrachem gekauft worden. Dieses Unternehmen produziere und vertreibe seit über 40 Jahren synthetische Spezialschmierstoffe für den OEM-Bereich von Kompressoren und industrielle Instandhaltung. Im Wirtschaftsjahr 2015/2016 habe die US-Gesellschaft einen Umsatz von rund 15 Mio. Euro erzielt.Die Experten von "Vorstandswoche.de" gehen davon aus, dass der CEO Stefan Fuchs im Jahr 2017 weiter zukaufen wird. Parallel zu den Übernahmen wolle das Unternehmen im Zeitraum 2016 bis 2018 insgesamt 300 Mio. Euro in den Aus- und Neubau von Werken stecken. Das große Investitionsprogramm wirke sich natürlich kurzfristig auf die Free Cashflows aus; diese würden sich aber langfristig auszahlen. In der Vergangenheit habe Capex pro Jahr bei eher 50 Mio. Euro gelegen. Diese Zahl dürfte sich nunmehr etwas erhöhen. Nichtsdestotrotz bleibe FUCHS PETROLUB ein Cashflow-starkes Unternehmen. Für das Jahr 2016 würden die Experten mit einem Free Cashflow vor Ausgaben in Übernahmen von knapp 200 Mio. Euro rechnen.Natürlich sei für den FUCHS-Konzern entscheidend, dass die Weltwirtschaft weiter wachse. Eine weltweite, scharfe Rezession hätte auch für die Mannheimer Folgen. Diese sei derzeit aber nicht zu sehen. In einzelnen Märkten könne die Entwicklung durchaus schwächer sein; was aber durch starke Regionen wieder kompensiert werde. 2016 habe sich zum Beispiel das Geschäft in den USA schwächer erwiesen. Bedingt durch einzelne Abnehmerbranchen in den USA, die sich weniger gut entwickelt hätten. Sollte Trump allerdings sein Infrastruktur-Programm in den Staaten umsetzen, dann dürfte sich die Wirtschaft in den USA wieder deutlich erholen.In Südamerika sollte die Talsohle beendet sein, was zu Ergebnissteigerungen in diesem Jahr führen sollte. Die Zuwächse aus Indien und China könnten sich in diesem Jahr fortsetzen. Der Markt in Europa könnte sich ebenfalls weiter stabilisieren. Summa summarum seien die Rahmenbedingungen für ein Rekordjahr 2017 gegeben. Bei FUCHS PETROLUB sei übrigens die Bedeutung des Ölpreises nicht wirklich relevant. Eher die Entwicklung der Preise für Grundöl. Das Rohstoffportfolio der Mannheimer bestehe zu einem Großteil aus Chemikalien und Additiven. Diese würden sich aus verschiedenen Materialen zusammensetzen. Die Experten würden daher an dieser Stelle keine große Veränderung für das Unternehmen erwarten, was die Preisentwicklung betreffe.